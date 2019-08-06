Названа основная причина лесных пожаров в Сибири

По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем. В ведомстве подчеркнули, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог.





«На сегодняшний день площадь лесных пожаров составляет около 57 тысяч гектаров, где сосредоточены основные усилия (Красноярский край – более 42 тысяч гектаров, Иркутская область – около 14 тысяч, Республика Саха (Якутия) - 240)», — сообщает МЧС.





«На особом контроле у МЧС России находятся два лесных пожара, действующие в 5-километровой зоне на территории Иркутской области. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Общая группировка РСЧС, задействованная на тушении природных пожаров, составляет 4072 человека и 416 единиц техники», — из сообщения МЧС России.





Ранее чиновники отказывались тушить пожары в Сибири, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно». Вот как пользователи соцсетей реагировали на официальную позицию власти.





Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.





Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края.



В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах Томской области губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.





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