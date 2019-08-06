Добрые новости
06 августа,
2019
Новости

Названа основная причина лесных пожаров в Сибири

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем. В ведомстве подчеркнули, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог.


«На сегодняшний день площадь лесных пожаров составляет около 57 тысяч гектаров, где сосредоточены основные усилия (Красноярский край – более 42 тысяч гектаров, Иркутская область – около 14 тысяч, Республика Саха (Якутия) - 240)», — сообщает МЧС.


«На особом контроле у МЧС России находятся два лесных пожара, действующие в 5-километровой зоне на территории Иркутской области. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Общая группировка РСЧС, задействованная на тушении природных пожаров, составляет 4072 человека и 416 единиц техники», — из сообщения МЧС России. 


Ранее чиновники отказывались тушить пожары в Сибири, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно». Вот как пользователи соцсетей реагировали на официальную позицию власти. 


Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края.

В связи с жаркой и сухой погодой и повышенной пожарной опасностью в лесах Томской области губернатор Сергей Жвачкин распорядился ввести особый противопожарный режим на территориях 16 муниципалитетов.

Читайте также:


В Сибири не тушат свыше 1,7 млн га горящего леса

Правительство планирует выделить 3 млрд рублей на тушение лесов в Сибири

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.