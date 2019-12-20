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20 декабря,
2019
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Назван лучший российский банк для корпоративных клиентов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ежегодно представители частного банковского сектора встречаются на премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards. Это соревнование лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Ход конкурсной программы и голосование контролирует независимый консультант – «PwC». 

Назван лучший российский банк для корпоративных клиентов
Фото: pxhere.com

В этом году среди участников премии были Сбербанк, Газпромбанк, Уралсиб и другие банки. Звание лауреата премии SPEAR’s Russia Wealth Management Awards 2019 и победа в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» достались Альфа-Банку. Кроме того, его управляющий Владимир Верхошинский получил персональную награду «Банкир года». Церемония награждения состоялась 16 декабря в здании театра «Et Cetera» в Москве.

Благодарим экспертное жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы, –  подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. – Уже почти 30 лет мы среди лидеров на рынке корпоративного банкинга. Работаем с взыскательными и крупными корпоративными клиентами. Банк искренне дорожит их доверием и постоянно совершенствует свою экспертизу и технологии обслуживания.

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’s Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’s UK в Лондоне.

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