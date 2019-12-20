Назван лучший российский банк для корпоративных клиентов

Ежегодно представители частного банковского сектора встречаются на премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards. Это соревнование лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Ход конкурсной программы и голосование контролирует независимый консультант – «PwC».
В этом году среди участников премии были Сбербанк, Газпромбанк, Уралсиб и другие банки. Звание лауреата премии SPEAR’s Russia Wealth Management Awards 2019 и победа в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» достались Альфа-Банку. Кроме того, его управляющий Владимир Верхошинский получил персональную награду «Банкир года». Церемония награждения состоялась 16 декабря в здании театра «Et Cetera» в Москве.
Благодарим экспертное жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы, – подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. – Уже почти 30 лет мы среди лидеров на рынке корпоративного банкинга. Работаем с взыскательными и крупными корпоративными клиентами. Банк искренне дорожит их доверием и постоянно совершенствует свою экспертизу и технологии обслуживания.
Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’s Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’s UK в Лондоне.