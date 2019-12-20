Назван лучший российский банк для корпоративных клиентов

Благодарим экспертное жюри и коллег по рынку за высокую оценку нашей работы, – подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. – Уже почти 30 лет мы среди лидеров на рынке корпоративного банкинга. Работаем с взыскательными и крупными корпоративными клиентами. Банк искренне дорожит их доверием и постоянно совершенствует свою экспертизу и технологии обслуживания.