Назвали города, где стоят самые высокие новогодние елки в России

Портал «ТурСтат» составил рейтинг городов с самыми высокими новогодними елками в России. Томск в рейтинг не попал, зато в него вошли другие сибирские города.
Так, самая большая елка установлена в Красноярске. Ее высота – 55 метров. Затем идет Екатеринбург, где установлена ель высотой 50 метров, Казань — 35 метров. Далее идут Барнаул (32), Тула (32), Калининград (30,5), Уфа (30), Пермь (30), Владивосток (28), Тюмень (28) и Москва (27).
При этом в Москве и Уфе — огромные живые деревья.
По данным рейтинга, в Иркутске и Кемерове установили 25-метровую ель, в Новосибирске высота елки — 22 метра.
Высота елки в Томске — 24 метра. Официальное открытие главной городской елки состоится 20 декабря в 18:00 на Ново-Соборной площади.
«Будет грандиозное мероприятие с зажжением иллюминации на главной ели, — сообщил на пресс-конференции начальник управления культуры администрации города Томска Денис Шостак. — Гостей ждет большая концертная программа с участием творческих коллективов города. У нас будут акробаты, будет парад посланников Деда Мороза, интерактивные площадки для детей по всей Ново-Соборной площади. На катке также будет проходить праздничная программа: хоккейный турнир, показательные выступления фигуристов и др. Завершится же открытие новогодней ели дискотекой, в которой будут принимать участие музыканты Rocking Radio».
В этот же день на площади подведут итоги конкурса «Хрустальный Томск».