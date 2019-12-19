Назвали города, где стоят самые высокие новогодние елки в России

Портал « ТурСтат » составил рейтинг городов с самыми высокими новогодними елками в России. Томск в рейтинг не попал, зато в него вошли другие сибирские города.

Так, самая большая елка установлена в Красноярске. Ее высота – 55 метров. Затем идет Екатеринбург, где установлена ель высотой 50 метров, Казань — 35 метров. Далее идут Барнаул (32), Тула (32), Калининград (30,5), Уфа (30), Пермь (30), Владивосток (28), Тюмень (28) и Москва (27).





При этом в Москве и Уфе — огромные живые деревья.





По данным рейтинга, в Иркутске и Кемерове установили 25-метровую ель, в Новосибирске высота елки — 22 метра.