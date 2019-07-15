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15 июля,
2019
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Назначен новый начальник УФСИН по Томской области

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

В УФСИН России по Томской области назначен новый начальник. Им стал Виталий Щерба, который ранее занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.

Назначен новый начальник УФСИН по Томской области

«Наши главные задачи — обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, точное исполнение приговоров и режимных требований, правовая и социальная защита сотрудников и реализация современных тенденций — развитие производства в колониях», — отметил Виталий Щерба.


Виталий Юрьевич Щерба родился в 1975 году. Выпускник юридического факультета Московского института МВД России, поступил на службу в милицейское подразделение, затем 20 лет прослужил в УИС на разных должностях — возглавлял оперативный отдел учреждения, управление собственной безопасности, исправительную колонию. В 2016 году Виталий Щерба был назначен первым заместителем начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.


Ранее временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Томской области Сергей Герасимов.

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