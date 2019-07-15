Назначен новый начальник УФСИН по Томской области
В УФСИН России по Томской области назначен новый начальник. Им стал Виталий Щерба, который ранее занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.
«Наши главные задачи — обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, точное исполнение приговоров и режимных требований, правовая и социальная защита сотрудников и реализация современных тенденций — развитие производства в колониях», — отметил Виталий Щерба.
Виталий Юрьевич Щерба родился в 1975 году. Выпускник юридического факультета Московского института МВД России, поступил на службу в милицейское подразделение, затем 20 лет прослужил в УИС на разных должностях — возглавлял оперативный отдел учреждения, управление собственной безопасности, исправительную колонию. В 2016 году Виталий Щерба был назначен первым заместителем начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.
Ранее временно исполнял обязанности начальника УФСИН России по Томской области Сергей Герасимов.
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