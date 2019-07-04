Навальный, Алехина и бывший томский мэр: Ирина Шихман узнала, за что можно сесть в России

Ирина Шихман, автор популярного ток-шоу «А поговорить?» на youtube-канале, записала интервью со знаменитыми сидельцами, среди которых есть экс-мэр Томска Александр Макаров. Для Томска Ирина Шихман человек не чужой, здесь она начинала свою журналистскую карьеру в программе «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ», входившем наряду с ТВ2 в Томскую медиа-группу.







Кроме Александра Макарова, в программе приняли участие Мария Алехина, в прошлом участница панк-группы Pussy Riot, правозащитница, соосновательница (вместе с Надеждой Толоконниковой) организации по защите прав заключенных «Зона Права» и интернет-издания «Медиазона», Олег Навальный, брат оппозиционера, Ольга Романова (директор движения "Русь сидящая"), политолог Екатерина Шульман и другие. Они рассказывают, за что могут посадить в тюрьму в современной России, бывают ли в нашей стране оправдательные приговоры, как фальсифицируются дела и вымогаются взятки.





Интервью с Александром Макаровым начинается с 1.01.