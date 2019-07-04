Навальный, Алехина и бывший томский мэр: Ирина Шихман узнала, за что можно сесть в России
Ирина Шихман, автор популярного ток-шоу «А поговорить?» на youtube-канале, записала интервью со знаменитыми сидельцами, среди которых есть экс-мэр Томска Александр Макаров. Для Томска Ирина Шихман человек не чужой, здесь она начинала свою журналистскую карьеру в программе «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ», входившем наряду с ТВ2 в Томскую медиа-группу.
Кроме Александра Макарова, в программе приняли участие Мария Алехина, в прошлом участница панк-группы Pussy Riot, правозащитница, соосновательница (вместе с Надеждой Толоконниковой) организации по защите прав заключенных «Зона Права» и интернет-издания «Медиазона», Олег Навальный, брат оппозиционера, Ольга Романова (директор движения "Русь сидящая"), политолог Екатерина Шульман и другие. Они рассказывают, за что могут посадить в тюрьму в современной России, бывают ли в нашей стране оправдательные приговоры, как фальсифицируются дела и вымогаются взятки.
Интервью с Александром Макаровым начинается с 1.01.
Александр Макаров рассказал Ирине Шихман об условиях, в которых отбывал наказание в исправительной колонии. Поскольку у бывшего мэра панкреатит, то в тюрьме ему приходилось соблюдать жесткую диету. В камере у него были собственные холодильник, электропечь и скороварка. Все необходимые продукты можно было приобрести в тюремном магазине.
Ты приезжаешь в колонию, и тебе сразу оформляют карточку. Помню, что на ней у меня было 26 тысяч рублей. Я шел с ней в магазин и покупал сигареты, консервы, хлебушек без проблем. И если я говорил девчонкам в магазине, что очень хочу сыр Маасдам, то я знал, что они обязательно мне его раздобудут и привезут. Или они знали, например, что я курю только сигареты Кэмел желтые, поэтому я был уверен, что если нет сегодня, то завтра они мне их обязательно привезут и потихонечку передадут. Я никто этим девчонкам, просто добрые люди.
На вопрос Ирины Шихман, была ли эта тюрьма специализированная для бывших чиновников, Александр Макаров рассказал, что рядом с ним сидели разные люди: и судьи, и прокуроры, и откровенные бандиты. В тюрьме, по словам экс-мэра, не принято вспоминать, что ты натворил на воле. Всё интервью Александра Макарова в программе «А поговорить?» смотрите далее.
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