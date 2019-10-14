Наталья Цветкова: Арку в сквере необходимо привести в соответствие с дизайн-проектом

«Как представитель заказчика, могу сказать, что все проекты проходили общественное обсуждение и утверждались. Поэтому вносить в них изменения в единоличном порядке никто не вправе. Тем более что предложенное решение очень спорно с точки зрения эстетики и дальнейшей эксплуатации. В таком виде работы у подрядчика однозначно приняты не будут. Наше требование – устранить все замечания и привести арку в соответствие с проектом», — заявила представительница мэрии.

Сегодня утром ТВ2 разместило информацию об «арке в коврах», которая неожиданно для томичей появилась в сквере на пересечении Кирова и Красноармейской. Проектированием этого сквера и сопровождением реализации дизайн-проекта занимался Центр развития городской среды Томской области. Его руководителя Константина Казанцева мы и попросили прокомментировать это дизайнерское решение.





«Мы решили отойти от дерева при изготовлении арки, потому что не смогли найти сухого бруса нужного сечения, — рассказал Константин Казанцев. — Поэтому сделали каркас и решили обшить его зеленым газончиком. Почему именно газончик? Потому что мы сильно озеленяем сквер, там должна появиться еще большая клумба с многолетниками. В этом году денег на клумбу не хватило, поэтому будем доделывать ее в следующем году. И вот эту всю будущую зелень мы решили отразить через арку – вход в цветущий оазис».





По словам Константина Казанцева, денег на оазис в этом году не хватило. Наталья Цветкова опровергла эту информацию и заявила: «Что касается озеленения, то высадка деревьев и кустарников в этом сквере изначально планировалась в рамках муниципального контракта. Саженцы для этого у нас есть. Осенью здесь будут высажены декоративные деревья и кустарники, а в летний период оформлена клумба».