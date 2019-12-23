«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток

Фотографии появились и в крупных федеральных пабликах, в том числе в «Лентаче».

Ранее фотограф Слава Степанов опубликовал в Фейсбуке фотографии катка на площади у Театра оперы и балета, сделанные с высоты.

Комментрий вице-мэра Новосибирска вызвал бурю в социальных сетях. Вот что пишут люди на страничке Анны Терешковой:





— Юлия Стадничук: Такой комментарий исключает случайное совпадение. Такими вопросами должна заниматься какая-то дисциплинарная комиссия, уверена, такая есть в Новосибирске. Осталось убедиться, что все факты будут в ее распоряжении.





— Иван Гудков: Теперь из мэрии можно всех посылать на каток.





— Ирина Левит: Вот я женщина с гипертрофированным чувством юмора, но, честное слово, не понимаю: с чего такое эректированное ехидство? Для чего существуют каток с елкой - чтобы кататься и гулять или с вертолета, а еще лучше из космоса разглядывать? Вообще-то каждого из нас (персонально) с верхотуры можно сфотографировать так, что мы будем похожи в лучшем случае на жуков навозных, в худшем на... но без жуков.





— Евгения Соловьева: Ой, мама. Это каток, что ли?





— Николай Гинзберг: У меня в аккаунте уже второй день люди веселятся. На самом деле очень круто. И действительно с большим юмором. С наступающим!





— Дмитрий Литвиненко: Зашифрованное послание жителям Новосибирска от коммунистов и членов ЕдРа.





— Олег Викторович: Это лучший PR-проект! Такой ажиотаж вызвали! ))) Вчера с внуком прогулялись, очень классно все получилось! Молодцы! Еще бы горочку, вообще здорово будет! БлагоДарю! )))





— Андрей Поздняков: Я ведь правильно про Сибирский концептуализм расшифровал? Это ведь он?





— Андрей Иноземцев: 🙊 Фаллические символы можно увидеть много в чем. Искусство ими полно. Особенно стритарт)))). Не думаю, что создатели катка сознательно «улучшили» его форму )





— Евгений Беляев (дизайнер из Томска): Новосибирск недаром столица!