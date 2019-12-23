«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала форму катка на площади Ленина. «Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала она Фейсбуке.
Ранее фотограф Слава Степанов опубликовал в Фейсбуке фотографии катка на площади у Театра оперы и балета, сделанные с высоты.
Фотографии появились и в крупных федеральных пабликах, в том числе в «Лентаче».
Комментрий вице-мэра Новосибирска вызвал бурю в социальных сетях. Вот что пишут люди на страничке Анны Терешковой:
— Юлия Стадничук: Такой комментарий исключает случайное совпадение. Такими вопросами должна заниматься какая-то дисциплинарная комиссия, уверена, такая есть в Новосибирске. Осталось убедиться, что все факты будут в ее распоряжении.
— Иван Гудков: Теперь из мэрии можно всех посылать на каток.
— Ирина Левит: Вот я женщина с гипертрофированным чувством юмора, но, честное слово, не понимаю: с чего такое эректированное ехидство? Для чего существуют каток с елкой - чтобы кататься и гулять или с вертолета, а еще лучше из космоса разглядывать? Вообще-то каждого из нас (персонально) с верхотуры можно сфотографировать так, что мы будем похожи в лучшем случае на жуков навозных, в худшем на... но без жуков.
— Евгения Соловьева: Ой, мама. Это каток, что ли?
— Николай Гинзберг: У меня в аккаунте уже второй день люди веселятся. На самом деле очень круто. И действительно с большим юмором. С наступающим!
— Дмитрий Литвиненко: Зашифрованное послание жителям Новосибирска от коммунистов и членов ЕдРа.
— Олег Викторович: Это лучший PR-проект! Такой ажиотаж вызвали! ))) Вчера с внуком прогулялись, очень классно все получилось! Молодцы! Еще бы горочку, вообще здорово будет! БлагоДарю! )))
— Андрей Поздняков: Я ведь правильно про Сибирский концептуализм расшифровал? Это ведь он?
— Андрей Иноземцев: 🙊 Фаллические символы можно увидеть много в чем. Искусство ими полно. Особенно стритарт)))). Не думаю, что создатели катка сознательно «улучшили» его форму )
— Евгений Беляев (дизайнер из Томска): Новосибирск недаром столица!
UPD: Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал форму главного новогоднего катка, сообщает Тайга.инфо. Он напомнил о тесте Роршаха. «В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен», — отметил сегодня на сессии горсовета мэр Анатолий Локоть.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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