Добрые новости
23 декабря,
2019
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Новости

«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала форму катка на площади Ленина. «Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала она Фейсбуке.

«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток
Фото: Слава Степанов

Ранее фотограф Слава Степанов опубликовал в Фейсбуке фотографии катка на площади у Театра оперы и балета, сделанные с высоты.

Фотографии появились и в крупных федеральных пабликах, в том числе в «Лентаче».

Комментрий вице-мэра Новосибирска вызвал бурю в социальных сетях. Вот что пишут люди на страничке Анны Терешковой:


Юлия Стадничук: Такой комментарий исключает случайное совпадение. Такими вопросами должна заниматься какая-то дисциплинарная комиссия, уверена, такая есть в Новосибирске. Осталось убедиться, что все факты будут в ее распоряжении.


Иван Гудков: Теперь из мэрии можно всех посылать на каток.


Ирина Левит: Вот я женщина с гипертрофированным чувством юмора, но, честное слово, не понимаю: с чего такое эректированное ехидство? Для чего существуют каток с елкой - чтобы кататься и гулять или с вертолета, а еще лучше из космоса разглядывать? Вообще-то каждого из нас (персонально) с верхотуры можно сфотографировать так, что мы будем похожи в лучшем случае на жуков навозных, в худшем на... но без жуков.


Евгения Соловьева: Ой, мама. Это каток, что ли?


Николай Гинзберг:  У меня в аккаунте уже второй день люди веселятся. На самом деле очень круто. И действительно с большим юмором. С наступающим!


Дмитрий Литвиненко: Зашифрованное послание жителям Новосибирска от коммунистов и членов ЕдРа.


Олег Викторович: Это лучший PR-проект! Такой ажиотаж вызвали! ))) Вчера с внуком прогулялись, очень классно все получилось! Молодцы! Еще бы горочку, вообще здорово будет! БлагоДарю! )))


Андрей Поздняков: Я ведь правильно про Сибирский концептуализм расшифровал? Это ведь он?


Андрей Иноземцев: 🙊 Фаллические символы можно увидеть много в чем. Искусство ими полно. Особенно стритарт)))). Не думаю, что создатели катка сознательно «улучшили» его форму )


Евгений Беляев (дизайнер из Томска): Новосибирск недаром столица!

«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток
Фото: Евгений Беляев
«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток
«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток
«Настоящее искусство должно возбуждать!»: в Новосибирске обсуждают, на что похож каток

UPD: Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал форму главного новогоднего катка, сообщает Тайга.инфо. Он напомнил о тесте Роршаха. «В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен», — отметил сегодня на сессии горсовета мэр Анатолий Локоть.

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