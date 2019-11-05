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05 ноября,
2019
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Новости

Наш ответ Свинке Пеппе и Супермену. Предновогодний флешмоб от ТВ2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

До Нового года осталось 56 дней. Наряжать елку еще рано, а вот создавать праздничное настроение — самое время. Агентство новостей ТВ2 запускает предпраздничный флешмоб «Елка прошлого века»: вспомни, как было весело — пришли фотографию — покажи другу, каким бравым гусаром или няшным чебурашкой ты был 30 лет назад.  

Наш ответ Свинке Пеппе и Супермену. Предновогодний флешмоб от ТВ2
Фото: Сашенька Сакалов

Если вы водили хороводы, распевая «В лесу родилась елочка» и «Три белых коня», доставайте семейные альбомы. Присылайте нам фото 70-х-90-х годов в новогодних костюмах, которые ночами на кухне мастерили ваши мамы и папы. Покажем бэтмэнам, суперменам и эльзам, как это было!


На зайчиков, мушкетеров, снежинок и остальных звезд елок ХХ века можно будет посмотреть в рубрике «Мультимедиа» на сайте ТВ2 уже на этой неделе. Присылайте фотографии в сообщения группы ТВ2 в соцсетях. Подписи: «Танечка Петрова» или «Алеша из 3Б» приветствуются.


Фотографии принимаются до 17 ноября. 18 ноября редакция Агентства новостей подведет итоги. Три самых веселых и атмосферных фото получат подарки с символикой ТВ2.  

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