Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек

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Ваши руки не для скуки? У вас творческая натура, богатая фантазия и с мелкой моторикой все в порядке? А еще вам очень нужен планшет? Тогда добро пожаловать на конкурс «Нарядим елку с ТВ2!».

Агентство новостей ТВ2 объявляет традиционное соревнование рукодельников и рукодельниц. Поучаствовать в конкурсе приглашаем всех в возрасте до 16 и старше, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку.

На конкурс принимаются самодельные новогодние украшения высотой не более 15 см. Ограничений для самовыражения нет.