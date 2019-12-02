Добрые новости
02 декабря,
2019
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Новости

Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ваши руки не для скуки? У вас творческая натура, богатая фантазия и с мелкой моторикой все в порядке? А еще вам очень нужен планшет? Тогда добро пожаловать на конкурс «Нарядим елку с ТВ2!».

Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек

Агентство новостей ТВ2 объявляет традиционное соревнование рукодельников и рукодельниц. Поучаствовать в конкурсе приглашаем всех в возрасте до 16 и старше, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку.


На конкурс принимаются самодельные новогодние украшения высотой не более 15 см. Ограничений для самовыражения нет. 

Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек
Нарядим елку с ТВ2! Объявляем конкурс новогодних игрушек

Условия конкурса:


- Конкурс проходит со 2 декабря по 26 декабря 2019 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».


- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.


- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.


- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!


Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в понедельник, 16 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.


Итоги будут подведены в полдень 26 декабря 2019 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — планшет.


Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в редакции Агентства новостей ТВ2.

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