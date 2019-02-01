Народные новости: «В квартире температура 13°С, а на полу — минусовая»

С жалобой на холод в квартире в редакцию ТВ2 обратилась жительница села Александровское Ирина Макеева. Александровское — село на севере Томской области. По данным портала Gismeteo, 31 января температура воздуха в Александровском -39,5°С.

Два года я живу в маневренном жилье, и каждую зиму мы с детьми тут мерзнем, — рассказала жительница села Александровское Ирина Макеева. — Когда на улице холодно, температура в квартире опускается до 13°С, на полу в некоторых местах вообще минусовая температура. У меня четверо несовершеннолетних детей. Недавно морозы ударили, и нам в одежде приходится спать.

Проблему Ирина Макеева пыталась решить через обращения: к сельским депутатам, в администрацию Александровского сельского поселения, администрацию Александровского района, в приемную уполномоченного по правам ребенка в Томской области и в приемную президента России.





По приказу администрации Александровского дом Ирины Макеевой несколько раз утепляли. Но температура в квартире все равно не доходит до положенных по ГОСТу 18°С.