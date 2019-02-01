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01 февраля,
2019
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Народные новости: «В квартире температура 13°С, а на полу — минусовая»

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

С жалобой на холод в квартире в редакцию ТВ2 обратилась жительница села Александровское Ирина Макеева. Александровское — село на севере Томской области. По данным портала Gismeteo, 31 января температура воздуха в Александровском -39,5°С.

Два года я живу в маневренном жилье, и каждую зиму мы с детьми тут мерзнем, — рассказала жительница села Александровское Ирина Макеева. — Когда на улице холодно, температура в квартире опускается до 13°С, на полу в некоторых местах вообще минусовая температура. У меня четверо несовершеннолетних детей. Недавно морозы ударили, и нам в одежде приходится спать.

Проблему Ирина Макеева пыталась решить через обращения: к сельским депутатам, в администрацию Александровского сельского поселения, администрацию Александровского района, в приемную уполномоченного по правам ребенка в Томской области и в приемную президента России. 


По приказу администрации Александровского дом Ирины Макеевой несколько раз утепляли. Но температура в квартире все равно не доходит до положенных по ГОСТу 18°С.

Народные новости: «В квартире температура 13°С, а на полу — минусовая»
Фото: Ирина Макеева

Сейчас Макеевой помогает сельский депутат Ирина Ипокова: пишет от своего имени обращения в администрацию Александровского сельского поселения и добивается проведения тепловых обследований.


В администрации Александровского сельского поселения подтвердили, что знают о нарушении температурного режима в квартире Ирины Макеевой. 

Проблема действительно есть, — прокомментировал ТВ2 замглавы сельского поселения Иван Герцен. — Сегодня мы снова ездили к Ирине Макеевой с тепловизором, проводили обследование. По полу в некоторых местах действительно минусовая температура. Но это старый дом и другого маневренного жилья у поселения пока нет. Мы утеплили фундамент здания, стены квартиры и пол, отремонтировали систему отопления и провели другие работы. Все это обошлось в 141 тысячу рублей.

По СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» в холодное время года температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18°С. В Томской области этот СанПиН действует с июня 2010 года, контролирует его исполнение областной Роспотребнадзор. 

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