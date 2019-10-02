Народные новости: Томич попал в аварию из-за просевшего люка ливневки

Томич попал в аварию из-за просевшего люка ливневой канализации на перекрестке Комсомольский — Герцена. О случившемся мужчина рассказал ТВ2 и предостерег других жителей города.
«Попал в аварию на самом «веселом» в нашем городе перекрестке Комсомольский — Герцена. Влетел в просевший люк линевки, — рассказывал ТВ2 томич Игорь (свою фамилию мужчина попросил не называть). — Люк этот, шириной сантиметров 30 и длиной 70, провален вниз. Из-за этого образовалась яма. Я дочку в садик повез, встал на красный свет там. Впереди машина, сзади машина, дорогу толком не видно. Вот я передним и задним колесами своего «Мерседеса» в яму и залетел. Машина набекрень, диски разбитые».
Игорь добавил, что после аварии он переехал перекресток и вызвал ГАИ. Сотрудники приехали вместе с аварийными комиссарами, один из которых сказал Игорю, что добиться компенсации через суд будет непросто.
Комиссар сказал, что судиться можно, но перспектив мало, — рассказал Игорь. — С дорожниками или городской администрацией еще можно, а с ливневщиками почти бесполезно. Поэтому я плюнул на все, попросил брата запасные диски привезти. Один диск подлежит восстановлению, второй нет. Новый тысяч 50 будет стоить. А ведь в день десяток машин может в этот люк заехать.
В рамках рубрики «Знай свои права» ТВ2 рассказывало о томском юристе Игоре Сашове. Он больше 13 лет представляет в суде интересы водителей, пострадавших из-за плохого состояния дорог в Томске. За это время он выиграл больше тысячи судебных процессов.
Сашов утверждает, что если вы повредили свой автомобиль, заехав в открытый колодец, ливневку или яму, а размеры ямы превышают хотя бы одну допустимую норму по ГОСТу, то можно подать на мэрию в суд.