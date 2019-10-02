Народные новости: Томич попал в аварию из-за просевшего люка ливневки

«Попал в аварию на самом «веселом» в нашем городе перекрестке Комсомольский — Герцена. Влетел в просевший люк линевки, — рассказывал ТВ2 томич Игорь (свою фамилию мужчина попросил не называть). — Люк этот, шириной сантиметров 30 и длиной 70, провален вниз. Из-за этого образовалась яма. Я дочку в садик повез, встал на красный свет там. Впереди машина, сзади машина, дорогу толком не видно. Вот я передним и задним колесами своего «Мерседеса» в яму и залетел. Машина набекрень, диски разбитые».





Игорь добавил, что после аварии он переехал перекресток и вызвал ГАИ. Сотрудники приехали вместе с аварийными комиссарами, один из которых сказал Игорю, что добиться компенсации через суд будет непросто.