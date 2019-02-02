Народные новости: «Света в доме нет уже больше суток»

Жильцы пятиэтажного дома по адресу Томск-Северный МПС, 10 более чем на сутки остались без электроэнергии из-за аварии. Поврежденный кабель находится под землей, поэтому оперативно аварию устранить не удалось.

Света нет уже больше суток, — рассказала ТВ2 жительница дома Любовь Самцова. — Я обращалась в нашу управляющую компанию «Гарантия». Там сказали, что все силы задействованы и ситуацию пытаются исправить. Конечно, без электричества некомфортно: еду не подогреешь, ребенка горячим не накормишь. Даже чаю не попить, а за окном такой холод!

В УК «Гарантия» ТВ2 рассказали, что электроэнергии в доме нет из-за повреждения кабеля на линии железной дороги. Сотрудница управляющей компании сообщила, что аварию устраняют и к вечеру электричество в доме появится.





Диспетчер Тайгинской дистанции электроснабжения рассказала, что работа над устранением аварии действительно идет, но занимаются ей сотрудники железнодорожной станции. Дом по адресу Томск-Северный МПС, 10 строился для сотрудников «РЖД», поэтому местную электроподстанцию обслуживают структуры этой компании, а не «Горсети».