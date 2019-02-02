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02 февраля,
2019
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Народные новости: «Света в доме нет уже больше суток»

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

Жильцы пятиэтажного дома по адресу Томск-Северный МПС, 10 более чем на сутки остались без электроэнергии из-за аварии. Поврежденный кабель находится под землей, поэтому оперативно аварию устранить не удалось. 

Народные новости: «Света в доме нет уже больше суток»

Света нет уже больше суток, — рассказала ТВ2 жительница дома Любовь Самцова. — Я обращалась в нашу управляющую компанию «Гарантия». Там сказали, что все силы задействованы и ситуацию пытаются исправить. Конечно, без электричества некомфортно: еду не подогреешь, ребенка горячим не накормишь.  Даже чаю не попить, а за окном такой холод!

В УК «Гарантия» ТВ2 рассказали, что электроэнергии в доме нет из-за повреждения кабеля на линии железной дороги. Сотрудница управляющей компании сообщила, что аварию устраняют и к вечеру электричество в доме появится.


Диспетчер Тайгинской дистанции электроснабжения рассказала, что работа над устранением аварии действительно идет, но занимаются ей сотрудники железнодорожной станции. Дом по адресу Томск-Северный МПС, 10 строился для сотрудников «РЖД», поэтому местную электроподстанцию обслуживают структуры этой компании, а не «Горсети».

«Кабель, обеспечивающий электроэнергией дом, вышел из строя, — прокомментировала ТВ2 диспетчер Тайгинской дистанции электроснабжения. — Пока не ясно, что с ним, потому что кабель находится под землей. Специалисты работали на месте аварии до четырех часов ночи, пока не поняли, что оперативно повреждения устранить не получится. Нужно копать землю, а земля сейчас замерзшая. Ввиду экстремальных погодных условий мы решили временно проложить воздушную кабельную линию и от нее запитать дом. Надеемся сделать это до сегодняшнего вечера». 

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