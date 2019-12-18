Народные новости: «Снег сметают на тротуары, детям приходится по дороге ходить»

Житель Степановки Степан Глухов пожаловался в ТВ2 на уборку снега в микрорайоне. Мужчина утверждает, что снег сметают с дорог на тротуары, и людям приходится ходить по проезжей части.

«Дороги в переулке Ботаническом чистят безалаберно. Все, что счищают, сметают на узкие пешеходные дорожки, а их никто не убирает, — возмущается Степан. — Ходить там страшно, потому что приходится выходить на дорогу. Если пешком еще можно бочком пролезть по тротуару, то с коляской или санками приходится на проезжую часть выходить».





С аналогичной проблемой сталкиваются жители домов по улице Богдана Хмельницкого. Несколько раз Степан обращался в коммунальные службы. Там, по его словам, обещают учесть пожелания жителей, но изменений не происходит.