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18 декабря,
2019
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Новости

Народные новости: «Снег сметают на тротуары, детям приходится по дороге ходить»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Житель Степановки Степан Глухов пожаловался в ТВ2 на уборку снега в микрорайоне. Мужчина утверждает, что снег сметают с дорог на тротуары, и людям приходится ходить по проезжей части.

Народные новости: «Снег сметают на тротуары, детям приходится по дороге ходить»
Фото: предоставлено Степаном Глуховым

«Дороги в переулке Ботаническом чистят безалаберно. Все, что счищают, сметают на узкие пешеходные дорожки, а их никто не убирает, — возмущается Степан. — Ходить там страшно, потому что приходится выходить на дорогу. Если пешком еще можно бочком пролезть по тротуару, то с коляской или санками приходится на проезжую часть выходить». 


С аналогичной проблемой сталкиваются жители домов по улице Богдана Хмельницкого. Несколько раз Степан обращался в коммунальные службы. Там, по его словам, обещают учесть пожелания жителей, но изменений не происходит.

Детям постоянно приходится на дорогу выходить, — возмущается Степан Глухов. — Хотел бы я хоть на одного депутата посмотреть, который бы так спокойной своего ребенка отпустил!

Мы отправили запрос в администрацию Томска о том, что занимается уборкой дорог на данных участках и почему снег сметают на пешеходные дорожки. Надеемся получить ответ в ближайшие дни. 


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