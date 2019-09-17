Народные новости: «Почти год с потолка моей квартиры бежит вода»

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В квартире Ивана Толимирова, живущего по адресу Ивана Черных, 123, капает с потолка. По его словам, управляющая компания не может устранить течь почти год.

Проблемы, как говорит Иван, начались осенью 2018 года. По возвращении домой из недельного похода он обнаружил течь на потолке. Иван позвонил в управляющую компанию «Мой дом», ответственную за обслуживание дома, те пообещали выслать мастеров. Несколько раз Иван договаривался с ремонтниками и отпрашивался с работы, но те не приходили.

За то время, что бежит вода, у меня в душе появилась плесень. Хотя в 2016 году я в комнате отремонтировал все, кроме проводки, — возмущается Иван Толимиров. — На потолке квартиры и в секции на свежей краске появились следы. Мне это надоело, я решил прийти к директору управляющей компании с сестрой как со свидетелем и написать официальный документ: или в доме сделают крышу, или я пойду в суд.

Только после того как Иван Толимиров встретился с директором УК «Мой дом», компания прислала мастеров для ремонта крыши. Вместе с ними мужчина поднялся на крышу дома и обнаружил, что покрытие над его квартирой просто скручено в рулон.

«Пообещали отремонтировать крышу до 17 августа, — продолжает Иван. — Недавно позвонили и сказали, что все отремонтировали, предложили проверить. Пока шли не слишком сильные дожди, крыша не бежала. Но в ночь на пятницу, 13 сентября, я проснулся от звука бьющихся об стол капель. Брызги летели в разные стороны и переходник, куда был включен на зарядку телефон. То есть могло бы и загореться».