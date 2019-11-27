Добрые новости
27 ноября,
2019
1
фото
Новости

Народные новости: «Морозы еще не начались, а мы уже замерзаем без отопления»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
10 часов назад

Жительница поселка Копылово Лилия Петрова пожаловалась в редакцию ТВ2 на проблемы с отоплением. По ее словам, из-за неправильной разводки отопления температура в ее квартире опускается до 16°С.

Народные новости: «Морозы еще не начались, а мы уже замерзаем без отопления»

«Три года назад мы купили квартиру в Копылово, в доме на улице Ленина, 7. И сразу начались проблемы с отоплением, — рассказала ТВ2 Лилия. — У нас только в одной комнате батареи горячие, в двух других холодные. Сверху чуть теплые, а снизу будто вообще отопления нет. Проблема в том, что у дома нет управляющей компании. Нам говорят, что проблемы в таком случае должно решать ТСЖ. В администрации сказали, что нужно за свой счет полностью переделывать разводку отопления. За отопление мы платим, но выходит, что платим ни за что. Домой даже заходить не хочется — холодно, как в подъезде. Обычно мы обогревателем справляемся, но в последние морозы и от него толку ноль».


Глава администрации Копыловского сельского поселения Андрей Куринский на запрос ТВ2 ответил, что ранее жильцы дома отказались от услуг УК, поэтому обслуживанием теперь должны заниматься сами. 

В доме менее 30 квартир. Если УК нет, то им должно управлять ТСЖ, — прокомментировал глава поселения ТВ2. — Теплоноситель до дома идет нормальный, а что у них в доме происходит — не знаю. Бабушка одна приходила лично ко мне, просила ей помочь. Мы помогли в частном порядке, потому что бабушка, хотя делать этого были не обязаны.

Куринский добавил, что несколько раз администрация объявляла конкурс на поиск УК для дома, но компании за обслуживание здания браться не хотят. В ближайшее время местные власти планируют повысить плату за обслуживание дома и снова запустить конкурсную процедуру.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.