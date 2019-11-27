Народные новости: «Морозы еще не начались, а мы уже замерзаем без отопления»

Жительница поселка Копылово Лилия Петрова пожаловалась в редакцию ТВ2 на проблемы с отоплением. По ее словам, из-за неправильной разводки отопления температура в ее квартире опускается до 16°С.
«Три года назад мы купили квартиру в Копылово, в доме на улице Ленина, 7. И сразу начались проблемы с отоплением, — рассказала ТВ2 Лилия. — У нас только в одной комнате батареи горячие, в двух других холодные. Сверху чуть теплые, а снизу будто вообще отопления нет. Проблема в том, что у дома нет управляющей компании. Нам говорят, что проблемы в таком случае должно решать ТСЖ. В администрации сказали, что нужно за свой счет полностью переделывать разводку отопления. За отопление мы платим, но выходит, что платим ни за что. Домой даже заходить не хочется — холодно, как в подъезде. Обычно мы обогревателем справляемся, но в последние морозы и от него толку ноль».
Глава администрации Копыловского сельского поселения Андрей Куринский на запрос ТВ2 ответил, что ранее жильцы дома отказались от услуг УК, поэтому обслуживанием теперь должны заниматься сами.
Куринский добавил, что несколько раз администрация объявляла конкурс на поиск УК для дома, но компании за обслуживание здания браться не хотят. В ближайшее время местные власти планируют повысить плату за обслуживание дома и снова запустить конкурсную процедуру.