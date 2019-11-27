Народные новости: «Морозы еще не начались, а мы уже замерзаем без отопления»

«Три года назад мы купили квартиру в Копылово, в доме на улице Ленина, 7. И сразу начались проблемы с отоплением, — рассказала ТВ2 Лилия. — У нас только в одной комнате батареи горячие, в двух других холодные. Сверху чуть теплые, а снизу будто вообще отопления нет. Проблема в том, что у дома нет управляющей компании. Нам говорят, что проблемы в таком случае должно решать ТСЖ. В администрации сказали, что нужно за свой счет полностью переделывать разводку отопления. За отопление мы платим, но выходит, что платим ни за что. Домой даже заходить не хочется — холодно, как в подъезде. Обычно мы обогревателем справляемся, но в последние морозы и от него толку ноль».





Глава администрации Копыловского сельского поселения Андрей Куринский на запрос ТВ2 ответил, что ранее жильцы дома отказались от услуг УК, поэтому обслуживанием теперь должны заниматься сами.