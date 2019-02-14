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14 февраля,
2019
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Новости

Народные новости: «Мне сказали, что выплаты на кормление ребенка в Томской области отменены»

ТВ2
ТВ2
1 день назад

В редакцию ТВ2 обратилась томичка и мать годовалого ребенка Елена (фамилию Елена называть отказалась — прим. редакции). Женщина сообщила, что ей перестали выплачивать денежную компенсацию за покупку детского питания. 


«Компенсацию на ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, я получала лишь два месяца, — рассказала Елена ТВ2. — Размер компенсации составляет тысячу рублей в месяц. На детское питание уходит около шести тысяч рублей в месяц, но это было хоть что-то. В январе мне эти деньги не перевели. Позвонила в департамент соцзащиты, а там мне ответили, что выплата снята от 28.12.2018 постановлением 10.23. Я в шоке: кучу времени потратила на оформление выплаты, и никто не предупредил, что ее через два месяца отменят». 


Редакция ТВ2 обратилась в департамент социальной защиты населения Томской области с вопросами об условиях предоставления компенсации и возможной отмене денежной выплаты. 11 февраля из ведомства пришел ответ: «В соответствии с законом Томской области… органами социальной защиты населения предоставляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием малоимущих беременных женщин и кормящих матерей». 

Народные новости: «Мне сказали, что выплаты на кормление ребенка в Томской области отменены»

Замначальника областного департамента соцзащиты также добавила, что по вопросу о предоставлении компенсации Елене нужно обратиться в управление социальной политики администрации Томска. 


В пресс-службе Думы города Томска ТВ2 объяснили, что с января 2019 года компенсация на покупку детского питания действительно отменена. Однако родители могут обращаться в управление социальной политики Томска по вопросу получения других материальных выплат. 


Компенсацию на покупку детского питания в Томске начали выплачивать в 2013 году. Компенсация назначалась сроком на шесть месяцев, ее размер составлял 1000 рублей в месяц. 

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