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22 мая,
2019
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Народная новость: жители Малиновки пожаловались на низкое напряжение в сети

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Жильцы барака на улице Станционная, 2 села Малиновка Томской области почти год ждут, когда им стабилизируют напряжение в сети.


Барак на четыре семьи находится в центре села, на слабое напряжение жалуются жильцы только этого дома. Они обратились в администрацию села, но местные власти не смогли решить проблему. Посоветовали обратиться в Томскую распределительную компанию (ТРК).

«В 2018 году мы съездили в ТРК. Там нам обещали устранить проблему до нового 2019 года, — рассказывает жительница барака Любовь Распопина. — Но только в апреле позвонил сотрудник компании: «Мы вам сделаем подарок на 1 Мая — починим напряжение в сети». Но так ничего и не произошло. У меня муж с онкологией, работа электроприборов очень важна для нас. Мы не можем ничего приготовить, стиральная машинка сгорела. Новую машинку обслуживает стабилизатор напряжения. Остальные приборы мы не включаем. Хочется жить в 21 веке со светом, а в сети 160-170 Вольт. Никто нам не может помочь». 

Согласно ГОСТу отклонение от 220 Вт не должно превышать десяти процентов. В Томской распределительной компании, куда мы обратились за комментариями и где обещали жителям помочь, от комментариев сначала отказались. Но потом перезвонили и сказали, что на данном участке уже два раза проводились работы, но до конца реконструкция так и не была проведена. После нашего звонка работы возобновились.

«Вчера были установлены опоры для монтажа провода. Всего потребуется 500 метров линии электропередач для подключения подводки к дому. Работы мы планируем закончить до конца недели. Низкий уровень напряжения обусловлен строительством новых домов, что потребовало дополнительных мер для обеспечения надежного электроснабжения»,  — прокомментировали в пресс-службе ТРК.

Народная новость: жители Малиновки пожаловались на низкое напряжение в сети
Фото: Томская распределительная компания
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