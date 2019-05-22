Народная новость: жители Малиновки пожаловались на низкое напряжение в сети

Жильцы барака на улице Станционная, 2 села Малиновка Томской области почти год ждут, когда им стабилизируют напряжение в сети.
Барак на четыре семьи находится в центре села, на слабое напряжение жалуются жильцы только этого дома. Они обратились в администрацию села, но местные власти не смогли решить проблему. Посоветовали обратиться в Томскую распределительную компанию (ТРК).
Согласно ГОСТу отклонение от 220 Вт не должно превышать десяти процентов. В Томской распределительной компании, куда мы обратились за комментариями и где обещали жителям помочь, от комментариев сначала отказались. Но потом перезвонили и сказали, что на данном участке уже два раза проводились работы, но до конца реконструкция так и не была проведена. После нашего звонка работы возобновились.