Народная новость: жители Малиновки пожаловались на низкое напряжение в сети

Жильцы барака на улице Станционная, 2 села Малиновка Томской области почти год ждут, когда им стабилизируют напряжение в сети.





Барак на четыре семьи находится в центре села, на слабое напряжение жалуются жильцы только этого дома. Они обратились в администрацию села, но местные власти не смогли решить проблему. Посоветовали обратиться в Томскую распределительную компанию (ТРК).