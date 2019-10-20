Народная новость: «За окном снег, а тепла и горячей воды нет»

По словам жителей, в «ТомскРТС» им отвечают, что дома не входят в список по ремонту теплосетей, и собственникам предлагают самостоятельно восстанавливать неполадки.

Жители частных домов на улице Чкалова, 9, 11, 11а, 13 до сих пор живут без горячей воды и отопления. Неоднократные обращения в администрацию Советского района, прокуратуру и «ТомскРТС» не приносят никаких изменений.

За окном снег и минус семь градусов. Неоднократные обращения в «ТомскРТС», в администрацию района, прокуратуру, городскую администрацию не дали никакого результата. Аварийные службы бездействуют. На звонки просто перестали отвечать, — сообщила ТВ2 жительница одного из домов.

В «ТомскРТС» ТВ2 рассказали, что компания не обслуживает дома на улице Чкалова, поэтому и ремонтировать они их не должны. Собственно, поэтому горячей воды и отопления у жителей нет и не известно, когда будет.

Данные дома не подключены к теплоснабжению в связи с тем, что на сетях после групповых узлов управления есть повреждения, — рассказали ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС». — Данные теплотрассы не находятся в аренде у «ТомскРТС» и не обслуживаются компанией. Ремонт таких теплотрасс должен осуществлять собственник.

В «ТомскРТС» предложили обратиться с вопросом о принадлежности этих сетей в администрацию Советского района.





ТВ2 отправит запрос в районную администрацию о том, кто должен ремонтировать теплосети, когда появится тепло и вода на этом участке.





Напомним, отопительный сезон стартовал с 24 сентября. Предприятиям-поставщикам тепловой энергии рекомендовано начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии. Ожидалось, что к 28 числу тепло появится во всех домах города. По данным департамента ЖКХ, без тепла в Томске остаются по меньшей мере шесть домов.





Томичи, в чьих домах еще не подано отопление, могут по всем вопросам обратиться в свою управляющую компанию или жилищную организацию.





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