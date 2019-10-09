Добрые новости
09 октября,
2019
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Новости

Народная новость: «Вторую неделю возле дома раскопана огромная траншея»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Жители дома по Елизаровых, 48/2 пожаловались в редакцию ТВ2 на раскопки во дворе. По словам одного из жильцов дома, яма появилась неделю назад, но работы на ней не ведут. 

Народная новость: «Вторую неделю возле дома раскопана огромная траншея»
Фото: предоставлено жильцами дома

Елизаровых, 48/2 в шоке, — пишет один из жителей дома по имени Максим. — Вторую неделю возле дома раскопана огромная траншея. Люди вынуждены ходить в обход, чтобы попасть к себе в подъезд. Видимых работ нет. Яма так и стоит. Это мешает и проезду машин, в том числе «скорой помощи» и пожарным. Если «скорая» должна экстренно доставить пациента в больницу, ей предстоит сложный маневр, чтоб развернуться в узком дворе. Счет идет на минуты, на кону жизнь человека. Видится античеловеческое, преступное отношение чиновников к людям. Над этим стоит задуматься.

так выглядели раскопки на момент написания новости
так выглядели раскопки на момент написания новости
так выглядели раскопки на момент написания новости
так выглядели раскопки на момент написания новости
так выглядели раскопки на момент написания новости
так выглядели раскопки на момент написания новости

В «ТомскРТС» журналисту ТВ2 сообщили, что земляные работы во дворе дома велись для ремонта теплотрассы. В ближайшее время сотрудники компании планируют засыпать раскоп. 


«Специалисты СП «Тепловые сети» в конце прошлой недели устранили дефект на участке тепловой сети в районе дома № 48/2 по улице Елизаровых, — ответили на запрос в «ТомскРТС». — Для обеспечения доступа к поврежденному участку теплотрассы были проведены земляные работы. В ближайшие дни будет произведена обратная засыпка канала теплотрассы».

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