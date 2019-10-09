Народная новость: «Вторую неделю возле дома раскопана огромная траншея»

Жители дома по Елизаровых, 48/2 пожаловались в редакцию ТВ2 на раскопки во дворе. По словам одного из жильцов дома, яма появилась неделю назад, но работы на ней не ведут.

Елизаровых, 48/2 в шоке, — пишет один из жителей дома по имени Максим. — Вторую неделю возле дома раскопана огромная траншея. Люди вынуждены ходить в обход, чтобы попасть к себе в подъезд. Видимых работ нет. Яма так и стоит. Это мешает и проезду машин, в том числе «скорой помощи» и пожарным. Если «скорая» должна экстренно доставить пациента в больницу, ей предстоит сложный маневр, чтоб развернуться в узком дворе. Счет идет на минуты, на кону жизнь человека. Видится античеловеческое, преступное отношение чиновников к людям. Над этим стоит задуматься.

В «ТомскРТС» журналисту ТВ2 сообщили, что земляные работы во дворе дома велись для ремонта теплотрассы. В ближайшее время сотрудники компании планируют засыпать раскоп.





«Специалисты СП «Тепловые сети» в конце прошлой недели устранили дефект на участке тепловой сети в районе дома № 48/2 по улице Елизаровых, — ответили на запрос в «ТомскРТС». — Для обеспечения доступа к поврежденному участку теплотрассы были проведены земляные работы. В ближайшие дни будет произведена обратная засыпка канала теплотрассы».