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01 июля,
2019
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Народная новость: вода из протекающей трубы заливает территорию фабрики «Сава»

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Трубы теплотрассы, расположенной рядом с производством компании «Сава» по адресу Кузовлевское тепличное хозяйство, стр. 7, дали течь. По словам сотрудника компании, теплосети не ремонтировали около двух лет. 

У въезда на территорию завода компании «Сава» есть трубы теплотрассы, образующие арку, — рассказал ТВ2 сотрудник «Савы» Константин. — Выглядят они потрепанно, изоляция кусками свисает. И сегодня из этих труб потекла вода. Ручеек бежит на территорию производства и потихоньку превращается в озера. Помех работе это не создает, но земля выглядит так, будто только что ливень прошел.

Константин добавил, что в августе 2017 года сотрудники «Савы» писали о проблеме техническому директору компании «ТомскРТС». С тех пор ничего не изменилось: трубы не исправили, а обращение работников  проигнорировали.

Народная новость: вода из протекающей трубы заливает территорию фабрики «Сава»

В тексте обращения говорится, что эту линию теплосетей обслуживает «ТомскРТС». Однако в компании ТВ2 ответили, что «ТомскРТС» занимается только теми теплосетями, которые находятся в черте города. Поэтому сейчас кому принадлежат трубы в районе Кузовлевского тепличного хозяйства — неизвестно. Редакция ТВ2 постарается это выяснить.

предоставлено сотрудников компании «САВА» Константином
предоставлено сотрудников компании «САВА» Константином
предоставлено сотрудников компании «САВА» Константином
предоставлено сотрудников компании «САВА» Константином

​Томская производственная компания «САВА» основана 4 апреля 2000 года на базе тепличного комплекса «Кузовлевский». Специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикоросов Сибири и Алтайского края. Продукция компании представлена в крупнейших региональных и федеральных торговых сетях. География продаж охватывает более 40 российских регионов, ближнее и дальнее зарубежье.

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