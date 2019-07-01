Народная новость: вода из протекающей трубы заливает территорию фабрики «Сава»

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Трубы теплотрассы, расположенной рядом с производством компании «Сава» по адресу Кузовлевское тепличное хозяйство, стр. 7, дали течь. По словам сотрудника компании, теплосети не ремонтировали около двух лет.

У въезда на территорию завода компании «Сава» есть трубы теплотрассы, образующие арку, — рассказал ТВ2 сотрудник «Савы» Константин. — Выглядят они потрепанно, изоляция кусками свисает. И сегодня из этих труб потекла вода. Ручеек бежит на территорию производства и потихоньку превращается в озера. Помех работе это не создает, но земля выглядит так, будто только что ливень прошел.

Константин добавил, что в августе 2017 года сотрудники «Савы» писали о проблеме техническому директору компании «ТомскРТС». С тех пор ничего не изменилось: трубы не исправили, а обращение работников проигнорировали.

В тексте обращения говорится, что эту линию теплосетей обслуживает «ТомскРТС». Однако в компании ТВ2 ответили, что «ТомскРТС» занимается только теми теплосетями, которые находятся в черте города. Поэтому сейчас кому принадлежат трубы в районе Кузовлевского тепличного хозяйства — неизвестно. Редакция ТВ2 постарается это выяснить.