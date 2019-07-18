Добрые новости
18 июля,
2019
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Новости

Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В детском инфекционном отделении Медико-санитарной части № 2 Томска созданы антисанитарные условия, считают пациенты. В редакцию ТВ2 обратилась Алена Лызко, которая в течение нескольких дней находилась с ребенком в отделении. Все это время там отсутствовала горячая вода.


«В эту больницу я с детьми попадаю на протяжении семи лет. Все это время, со слов персонала, там идет ремонт, однако я никаких работ ни разу не видела. Четыре дня назад, когда мы поступили с ребенком в отделение, горячей воды не было. Нет ее до сих пор», — рассказывает Алена.

Внутри палаты детского инфекционного отделения медсанчасти № 2
Внутри палаты детского инфекционного отделения медсанчасти № 2
Фото: Алена Лызко

В отделении 12 палат, в каждой четыре кровати. Мама с ребенком спит на одной, — продолжает Алена Лызко. — Матрас постелен всего один, и очень тонкий, чувствуешь крупную металлическую сетку. Подушки перьевые, и их, похоже, не меняют – от них ужасный запах. Когда выселялись пациенты, я видела, что после них постель не обрабатывают. Клеенчатый чехол поверх матраса даже не протирают и не дезинфицируют, а это ведь инфекционное отделение, на кровать все время попадают каловые и рвотные массы.

Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Фото: Алена Лызко

В конце коридора плавают ковшики для подмывания детей. Соответственно, 20 раз бегаешь за этими ковшами, чтобы подмывать ребенка, если у него понос.

Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Фото: Алена Лызко
Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Фото: Алена Лызко
Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Фото: Алена Лызко
Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Фото: Алена Лызко

Муж привез мне «Белизну» и перчатки, я отмывала ванную, раковину и унитаз. На сантехнике могут оставаться следы испражнений после мытья детей, никто, кроме самих пациентов, не следит за этим. Нет даже чайника и розеток в палатах. Если нужно зарядить телефон, ты выходишь в коридор, там есть гвоздики над розетками, на которые можно повесить пакет с телефоном.

Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария
Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария

Алена Лызко сообщает, что персонала в отделении достаточно, даже работают практиканты. Заведующая отделением Светлана Шишкина объяснила ТВ2 неудобства ведущимся ремонтом и сообщила, что санитарные нормы в медучреждении не нарушаются.

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