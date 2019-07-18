Народная новость: в инфекционном отделении медсанчасти № 2 антисанитария

В детском инфекционном отделении Медико-санитарной части № 2 Томска созданы антисанитарные условия, считают пациенты. В редакцию ТВ2 обратилась Алена Лызко, которая в течение нескольких дней находилась с ребенком в отделении. Все это время там отсутствовала горячая вода.





«В эту больницу я с детьми попадаю на протяжении семи лет. Все это время, со слов персонала, там идет ремонт, однако я никаких работ ни разу не видела. Четыре дня назад, когда мы поступили с ребенком в отделение, горячей воды не было. Нет ее до сих пор», — рассказывает Алена.