Народная новость: «В селе Мельниково дорогу не могут сделать уже четыре года»

Жители микрорайона «Западный» в Мельниково рассказали ТВ2 о том, что по дорогам в их части села сложно проехать на машине и почти невозможно пройти пешком. Несколько лет районная администрация обещает отсыпать дорогу и положить асфальт, но ситуация не меняется.

В нашей части Мельниково нет дорог. Уже четыре года такая проблема: ни проехать, ни пройти, — рассказывает жительница Мельниково Юлия Колпакова. — Постоянно нам обещают то отсыпку сделать, то асфальт положить. В этом году вот сказали, что сломалась водонапорная башня и деньги на ее ремонт направили. Но как они могут целевые деньги пустить не туда?

По словам Юлии Колпаковой, дорог нет на улицах Осенней, Березовой, Ягодной и улице Мира на краю Мельниково. Жители микрорайона «Западный» жаловались в прокуратуру, но ведомство нарушений не обнаружило. Обращались селяне и к главе Шегарского района Владимиру Маргерту — он ответил, что денег на ремонт дороги пока нет.

Застрявшая карета «скорой помощи», как говорит Юлия Колпакова, везла в больницу ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран живет на улице Ягодной — на самой границе села Мельниково. Добраться до больницы без проблем ему не удается почти никогда.





Администрации Шегарского района о проблемах жителей Мельниково известно. Но, как прокомментировал ТВ2 первый заместитель главы района Евгений Богданов, денег на постройку дороги в местном бюджете действительно не хватает.