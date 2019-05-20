Народная новость: «В селе Мельниково дорогу не могут сделать уже четыре года»

Жители микрорайона «Западный» в Мельниково рассказали ТВ2 о том, что по дорогам в их части села сложно проехать на машине и почти невозможно пройти пешком. Несколько лет районная администрация обещает отсыпать дорогу и положить асфальт, но ситуация не меняется.
Микрорайон в селе Мельниково
Фото: Юлия Колпакова
В нашей части Мельниково нет дорог. Уже четыре года такая проблема: ни проехать, ни пройти, — рассказывает жительница Мельниково Юлия Колпакова. — Постоянно нам обещают то отсыпку сделать, то асфальт положить. В этом году вот сказали, что сломалась водонапорная башня и деньги на ее ремонт направили. Но как они могут целевые деньги пустить не туда?
По словам Юлии Колпаковой, дорог нет на улицах Осенней, Березовой, Ягодной и улице Мира на краю Мельниково. Жители микрорайона «Западный» жаловались в прокуратуру, но ведомство нарушений не обнаружило. Обращались селяне и к главе Шегарского района Владимиру Маргерту — он ответил, что денег на ремонт дороги пока нет.
Застрявшая карета «скорой помощи», как говорит Юлия Колпакова, везла в больницу ветерана Великой Отечественной войны. Ветеран живет на улице Ягодной — на самой границе села Мельниково. Добраться до больницы без проблем ему не удается почти никогда.
Администрации Шегарского района о проблемах жителей Мельниково известно. Но, как прокомментировал ТВ2 первый заместитель главы района Евгений Богданов, денег на постройку дороги в местном бюджете действительно не хватает.
Это микрорайон индивидуальной жилой застройки, проект по подведению к нему дороги разработан. В этом году мы рассматривали вариант подачи заявки на 2020 год через областной департамент экономического развития. Но дорога стоит 200 миллионов, софинансирование из нашего бюджета — 31 миллион. Это для нашего бюджета сумма неподъемная, и заявку решено было не подавать. Будем искать дополнительные средства и частями их тратить на обустройство дороги в последующие годы. Работа в любом случае будет идти.