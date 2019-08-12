Народная новость: «У нас как в выгребной яме». Томичи снова жалуются на зловоние
Жители Томска снова жалуются на сильное зловоние в городе. Жительница микрорайона «Зеленые горки» Татьяна сообщила, что стоит настолько невыносимый запах, что приходится закрывать окна.
«У нас здесь как в выгребной яме», — говорит Татьяна.
«Снова в нашем прекрасном районе вонь весь вечер», — рассказала жительница жилмассива в конце Иркутского тракта Екатерина Сизых.
По словам томичей, неприятный запах стоит в районе Томска-1 и площади Южной. Если в вашем районе тоже пахнет плохо, сообщайте об этом нам любым удобным способом, а также используйте карту источников запаха.
Напомним, летом 2018 года томичи жаловались на неприятный запах животноводческих отходов. Аграрные предприятия подчеркнули, что они не единственный источник неприятного запаха в Томске. По данным Россельхознадзора, среди источников неприятного запаха: городская канализация, сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах». По словам замгубернатора Андрея Кнорра, на эту карту нанесено 24 источника неприятного запаха в Томске. Кнорр отметил, что по прогнозам в этом году неприятных запахов должно быть меньше.
По данным обладминистрации, в городе продолжается работа по снижению концентрации неприятного запаха. Так, в Томске увеличат число точек слива с ассенизаторских машин и оборудуют их герметичными крышками. Городские очистные сооружения планируют построить цех механического обезвоживания осадка сточных вод. Кроме того, рассматривается вопрос о введении на территории Томска централизованного круглосуточного наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
«Сибирская Аграрная Группа» добилась уменьшения уровня загрязняющих веществ в стоках благодаря запуску десяти аэраторов. Для устранения запаха и биоочистки лагуны с жидкими стоками компания использует инновационную разработку томских ученых — препарат «Биобакт», а также внутрипочвенный способ внесения органических удобрений, образующихся после очистки животноводческих помещений.
Межениновская птицефабрика увеличила частоту вывоза сырья для органических удобрений с площадки пометохранилища. Для этого предприятие дополнительно закупило 15 единиц специализированной техники.
В четыре раза увеличили частоту вывоза отходов с компостных площадок и свиноводческие предприятия УФСИН. Птицефабрика «Томская» запланировала строительство современного пометохранилища.
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