Добрые новости
12 августа,
2019
1
фото
Новости

Народная новость: «У нас как в выгребной яме». Томичи снова жалуются на зловоние

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Жители Томска снова жалуются на сильное зловоние в городе. Жительница микрорайона «Зеленые горки» Татьяна сообщила, что стоит настолько невыносимый запах, что приходится закрывать окна.


«У нас здесь как в выгребной яме», — говорит Татьяна.


«Снова в нашем прекрасном районе вонь весь вечер», — рассказала жительница жилмассива в конце Иркутского тракта Екатерина Сизых.


По словам томичей, неприятный запах стоит в районе Томска-1 и площади Южной. Если в вашем районе тоже пахнет плохо, сообщайте об этом нам любым удобным способом, а также используйте карту источников запаха.

Народная новость: «У нас как в выгребной яме». Томичи снова жалуются на зловоние

Напомним, летом 2018 года томичи жаловались на неприятный запах животноводческих отходов. Аграрные предприятия подчеркнули, что они не единственный источник неприятного запаха в Томске. По данным Россельхознадзора, среди источников неприятного запаха: городская канализация, сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах». По словам замгубернатора Андрея Кнорра, на эту карту нанесено 24 источника неприятного запаха в Томске. Кнорр отметил, что по прогнозам в этом году неприятных запахов должно быть меньше.


По данным обладминистрации, в городе продолжается работа по снижению концентрации неприятного запаха. Так, в Томске увеличат число точек слива с ассенизаторских машин и оборудуют их герметичными крышками. Городские очистные сооружения планируют построить цех механического обезвоживания осадка сточных вод. Кроме того, рассматривается вопрос о введении на территории Томска централизованного круглосуточного наблюдения за качеством атмосферного воздуха.


«Сибирская Аграрная Группа» добилась уменьшения уровня загрязняющих веществ в стоках благодаря запуску десяти аэраторов. Для устранения запаха и биоочистки лагуны с жидкими стоками компания использует инновационную разработку томских ученых — препарат «Биобакт», а также внутрипочвенный способ внесения органических удобрений, образующихся после очистки животноводческих помещений.


Межениновская птицефабрика увеличила частоту вывоза сырья для органических удобрений с площадки пометохранилища. Для этого предприятие дополнительно закупило 15 единиц специализированной техники.


В четыре раза увеличили частоту вывоза отходов с компостных площадок и свиноводческие предприятия УФСИН. Птицефабрика «Томская» запланировала строительство современного пометохранилища.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.