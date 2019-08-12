Народная новость: «У нас как в выгребной яме». Томичи снова жалуются на зловоние

По словам томичей, неприятный запах стоит в районе Томска-1 и площади Южной. Если в вашем районе тоже пахнет плохо, сообщайте об этом нам любым удобным способом, а также используйте карту источников запаха.

«Снова в нашем прекрасном районе вонь весь вечер», — рассказала жительница жилмассива в конце Иркутского тракта Екатерина Сизых.

«У нас здесь как в выгребной яме», — говорит Татьяна.

Жители Томска снова жалуются на сильное зловоние в городе. Жительница микрорайона «Зеленые горки» Татьяна сообщила, что стоит настолько невыносимый запах, что приходится закрывать окна.

Напомним, летом 2018 года томичи жаловались на неприятный запах животноводческих отходов. Аграрные предприятия подчеркнули, что они не единственный источник неприятного запаха в Томске. По данным Россельхознадзора, среди источников неприятного запаха: городская канализация, сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах». По словам замгубернатора Андрея Кнорра, на эту карту нанесено 24 источника неприятного запаха в Томске. Кнорр отметил, что по прогнозам в этом году неприятных запахов должно быть меньше.





По данным обладминистрации, в городе продолжается работа по снижению концентрации неприятного запаха. Так, в Томске увеличат число точек слива с ассенизаторских машин и оборудуют их герметичными крышками. Городские очистные сооружения планируют построить цех механического обезвоживания осадка сточных вод. Кроме того, рассматривается вопрос о введении на территории Томска централизованного круглосуточного наблюдения за качеством атмосферного воздуха.





«Сибирская Аграрная Группа» добилась уменьшения уровня загрязняющих веществ в стоках благодаря запуску десяти аэраторов. Для устранения запаха и биоочистки лагуны с жидкими стоками компания использует инновационную разработку томских ученых — препарат «Биобакт», а также внутрипочвенный способ внесения органических удобрений, образующихся после очистки животноводческих помещений.





Межениновская птицефабрика увеличила частоту вывоза сырья для органических удобрений с площадки пометохранилища. Для этого предприятие дополнительно закупило 15 единиц специализированной техники.





В четыре раза увеличили частоту вывоза отходов с компостных площадок и свиноводческие предприятия УФСИН. Птицефабрика «Томская» запланировала строительство современного пометохранилища.