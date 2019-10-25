Народная новость: «Тараканов из детсада не могут вытравить с августа»

Томичка Александра, дети которой посещают детский сад № 85 по улице Ф. Лыткина, 24а, рассказала ТВ2, что из учреждения с августа этого года не могут вытравить тараканов. При этом сотрудник детсада утверждает, что «тараканов нет в таком количестве, в каком о них говорят родители».

С 1 августа детский сад № 85 борется с тараканами и все никак их не выведет, — пожаловалась Александра ТВ2. — Родители уже тревогу бьют, в санитарно-эпидемиологическую службу звонят. А в СЭС говорят, что тараканов в детсаду гоняют с места на место. То есть травят не весь детсад, а частями, как я поняла. Мы обращались к руководству, грозились пожаловать в СЭС. Заведующая на это сказала, что сама СЭС тут тараканов и травит. 29 октября родители еще раз собираются к заведующей идти.

В то же время старший воспитатель первого корпуса детсада № 85 Людмила Кирьянова заверила журналиста ТВ2, что тараканов в учреждении регулярно травят и их не так много, как считают родители.





«В этом году мы два раза травили летом, все по плану идет, — сказала Людмила Кирьянова. — Мы составляем акт, платим деньги, сотрудники СЭС приходят и весь детсад заливают. Поверьте мне, тараканов нет в таком количестве, в каком о них говорят родители. Сегодня вот в очередной раз травить будем. Наши дети сами в этот детсад ходят, мы ведь не враги им».