Народная новость: «Сотрудники УК завалили спиленными ветками цветник»

Жительница дома по адресу ул. 79 Гвардейской дивизии, 11 Олеся Харитонова пожаловалась в редакцию ТВ2 на действия сотрудников управляющей компании «Каштачная». Она утверждает, что работники УК скинули спиленные ветки на цветник и сломали его, хотя могли кидать ветки дальше.

Мы ухаживаем за цветником всех домом, третий год участвуем в конкурсе «Томский дворик», — рассказала ТВ2 Олеся Харитонова. – Некоторые растения я с февраля выращивала. А в какой-то момент сотрудники УК приехали спиливать ветки и весь цветник ими закидали. Они приехали утром, меня дома не было. Соседи просили кидать ветки подальше, и это можно было сделать, но рабочие слушать не стали. Пришла домой с работы, увидела кучу веток на цветнике и заплакала. Потом позвонила в УК, и мне там ответили, что ничего в таких случаях сделать не могут. Но это ведь неправильно, компания за наши деньги работает! Сейчас цветник выглядит не так страшно, как мне сначала показалось. Кто не обращал внимания, тот перемен не заметит, а у меня там каждый сантиметр был продуман.

Олеся добавила, что после разговора с сотруниками компании также обратилась к дежурному участковому. Полицейский объяснил ей, что без справки о стоимости сломанных цветов дело о порче имущества возбудить не получится, но пообещал провести беседу с руководством УК «Каштачная».





В отделе по благоустройству «Каштачной» ТВ2 объяснили, что сотрудники компании работали с вышки и скидывать ветки дальше цветника у них не было возможности.