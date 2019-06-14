Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа

Рабочие подрядной организации повредили деревья в роще при укладке дренажной трубы на улице Некрасова. Об этом ТВ2 рассказала жительница дома № 2 Надежда Ивановна.

«Рабочие рядом с нашим домом прокладывают дренаж для двух соседних двухэтажных домов, — рассказала Надежда Ивановна. — Они и повредили ковшом больше десятка берез, которые растут около дома. Снесли кору в нижней части деревьев. А этим березам уже по 40 лет. У одной из них повредили еще и корни. Она точно не выживет».





Томичка сказала, что единственные, кто среагировал и обещал составить по акт по поводу повреждения берез — представители санитарной милиции.