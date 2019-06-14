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14 июня,
2019
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Новости

Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Рабочие подрядной организации повредили деревья в роще при укладке дренажной трубы на улице Некрасова. Об этом ТВ2 рассказала жительница дома № 2 Надежда Ивановна.

Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа

«Рабочие рядом с нашим домом прокладывают дренаж для двух соседних двухэтажных домов, — рассказала Надежда Ивановна. — Они и повредили ковшом больше десятка берез, которые растут около дома. Снесли кору в нижней части деревьев. А этим березам уже по 40 лет. У одной из них повредили еще и корни. Она точно не выживет».


Томичка сказала, что единственные, кто среагировал и обещал составить по акт по поводу повреждения берез — представители санитарной милиции.

Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа

«Сказали, что приедут и составят акт. Они еще заявили, что никаких разрешений на работы у них никто не спрашивал. Нам тут старые ветки управляющая организация запретила. А тут всю рощу положат и никому не будет дела», — добавила Надежда Ивановна.

Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
Народная новость: рабочие повредили деревья при укладке дренажа
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