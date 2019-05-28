Народная новость: «Покупали квартиру с видом на лес, получили с видом на мусор»
Жители новостройки в жилом комплексе «Ласточка» пожаловались на мусор, неубранные подъезды и вонь из канализации.
В редакцию ТВ2 обратилась жительница дома на Иркутском, 216. По словам Анны Проскуряковой, они покупали квартиру именно в этом доме, так как рядом березовая роща и прекрасный вид из окна.
Жильцы дома получают квитанции за вывоз мусора и уборку подъезда. По факту мусор не вывозится, а в подъездах грязно. Жильцы жалуются: застройщик никаких работ по благоустройству не провел, им приходится спрыгивать с крыльца, потому что нет лестницы, перед подъездом лежат бетонные плиты, а лифт вообще долгое время был заколочен деревянными досками. По договору в доме должны работать консьерж и уборщица. Новоселам приходят квитанции за оплату их услуг. Консьержа жильцы не видели ни разу, уборщицу лишь однажды.
В итоге строительный мусор жильцы дома убрали сами на субботнике и вывезли за свой счет. Актуальным для новоселов остается вопрос о вони из ручья напротив дома. По мнению жильцов, ручей — это канализационный сток. И оплата квитанций производится за несуществующие услуги.
Застройщик обещал сдать дом в конце 2018 года, по факту мы заселились в марте 2019-го, — рассказывает жительница дома Анна Проскурякова. — Строительная компания не успела облагородить двор, установить детскую площадку и сделать парковку. За нашим домом остался строительный мусор, стоит перекошенный туалет для рабочих, переполнены все контейнеры для бытового мусора. Наш дом самый последний на Иркутском тракте, там течет ручей. От этого ручья идет невыносимый запах. На собрании жильцов мы решили обратиться с вопросами в управляющую компанию. Директор УК «Ласточка» к нам не пришел. По телефону в УК сказали, что сначала мы должны оплатить квитанции по завышенному тарифу, и только потом вывезут бытовой мусор. Через две недели уйдет на пенсию директор УК, ждите другого руководителя.
Редакции ТВ2 получить комментарии УК «Ласточка» не удалось, два дня подряд на звонки никто не отвечал.
Застройщиком комплекса является новосибирская компания «Маркер». Строительная фирма самостоятельно определила управляющую компанию «Ласточка». Сейчас новоселы хотят проголосовать: выбрать свое ТСЖ либо оставить УК «Ласточка». Подрядчик на официальном сайте пишет о благоприятной розе ветров, близости зеленой зоны, отсутствии крупных предприятий и ТЭЦ. До 1 июля по гарантийному письму строительная компания обязуется благоустроить территорию.
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