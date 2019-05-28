Народная новость: «Покупали квартиру с видом на лес, получили с видом на мусор»

Застройщик обещал сдать дом в конце 2018 года, по факту мы заселились в марте 2019-го, — рассказывает жительница дома Анна Проскурякова. — Строительная компания не успела облагородить двор, установить детскую площадку и сделать парковку. За нашим домом остался строительный мусор, стоит перекошенный туалет для рабочих, переполнены все контейнеры для бытового мусора. Наш дом самый последний на Иркутском тракте, там течет ручей. От этого ручья идет невыносимый запах. На собрании жильцов мы решили обратиться с вопросами в управляющую компанию. Директор УК «Ласточка» к нам не пришел. По телефону в УК сказали, что сначала мы должны оплатить квитанции по завышенному тарифу, и только потом вывезут бытовой мусор. Через две недели уйдет на пенсию директор УК, ждите другого руководителя.