Народная новость: под Томском обнаружили биоотходы в виде костей

Жители поселка просмотрели видео с камеры наружного наблюдения. Ночью, 28 июня, некто на внедорожнике вывез небольшой прицеп с мусором. На свалке оказались кости животных и строительный мусор. Кости похожи на отходы, полученные в результате обвалки туш крупного рогатого скота.

По данным Роспотребнадзора, подобная утилизация мертвых животных нарушает требования к хранению отходов. Чтобы выяснить, кто выбросил кости животных, нужно подать обращение в службу Роспотребнадзора через сайт.





Также с жалобой можно обратиться лично в общественную приемную управления Роспотребнадзора в Томске, которая находится на проспекте Фрунзе, 103а.