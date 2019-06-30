Народная новость: под Томском обнаружили биоотходы в виде костей
В коттеджном поселке Пашино Томского района возле мусорных баков местные жители нашли биоотходы в виде костей.
Жители поселка просмотрели видео с камеры наружного наблюдения. Ночью, 28 июня, некто на внедорожнике вывез небольшой прицеп с мусором. На свалке оказались кости животных и строительный мусор. Кости похожи на отходы, полученные в результате обвалки туш крупного рогатого скота.
По данным Роспотребнадзора, подобная утилизация мертвых животных нарушает требования к хранению отходов. Чтобы выяснить, кто выбросил кости животных, нужно подать обращение в службу Роспотребнадзора через сайт.
Также с жалобой можно обратиться лично в общественную приемную управления Роспотребнадзора в Томске, которая находится на проспекте Фрунзе, 103а.
Вопросами утилизации мертвых животных занимается Областное управление ветеринарии. В ведомство необходимо отправить информацию о находке, чтобы исключить распространение возможных инфекционных заболеваний. Согласно закону "О ветеринарии", при уничтожении биоотходов используют четыре метода: сжигание, захоронение на скотомогильниках, обезвреживание в биотермических ямах и переработка на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах.
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