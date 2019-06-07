Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»
Пассажиры жалуются на остановки, установленные во время капитального ремонта на Богашевском тракте.
Пенсионерка Надежда Балашева на остановке «Мичуринские–2» ждет автобус, сидя на бордюре. Говорит, если ждать внутри — автобус может проехать мимо.
— Остановки поставили поздней осенью в прошлом году, они красивые, но скамеек снаружи нет. И когда автобус подъезжает, он не видит, что внутри остановки есть пассажиры, и проезжает мимо. Если на остановке стоишь один, приходится ждать снаружи, чтобы водитель автобуса тебя заметил. А после дачи ноги устают долго стоять, — жалуется Надежда Балашева.
Осенью 2018 года по заказу управления автомобильных дорог Томской области на Богашевском тракте был уложен новый асфальт и установлены новые остановочные павильоны. Конструкция павильонов не предполагала козырьков от дождя и лавочек снаружи. Предполагалось, видимо, что автобусы обязаны тормозить у официальных остановок в любом случае. Но водители автобусов «пролетают мимо», если не видят на остановке ожидающих пассажиров. В том числе, бывает, проезжают мимо, даже когда с этих остановок голосуют.
— Водители обязаны останавливаться даже на тех остановках, где никого нет. Это нарушение правил со стороны водителя. На все жалобы, которые поступают от жителей, мы обращаем внимание, с нарушениями боремся, — говорит директор ООО «Томскавтотранс» Сергей Световец.
— Новая остановка закрыта с боков, и если бабушки сидят внутри и задумались, то водитель их не видит и автобус проезжает мимо. В этом плане старая остановка была лучше, там были лавочки с боков, — рассказывает Галина Темлякова, также ожидающая автобуса.
— Если я один на остановке, то приходится стоять, чтобы автобус не проехал мимо, — добавляет Константин Темляков.
Недавно на остановке «Апрель» пассажиры «модифицировали» остановку. Простыми ножницами по металлу вырезав в стенке остановочного комплекса окно. Не по проекту, зато удобно.
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