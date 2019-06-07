Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Пенсионерка Надежда Балашева на остановке «Мичуринские–2» ждет автобус, сидя на бордюре. Говорит, если ждать внутри — автобус может проехать мимо.





— Остановки поставили поздней осенью в прошлом году, они красивые, но скамеек снаружи нет. И когда автобус подъезжает, он не видит, что внутри остановки есть пассажиры, и проезжает мимо. Если на остановке стоишь один, приходится ждать снаружи, чтобы водитель автобуса тебя заметил. А после дачи ноги устают долго стоять, — жалуется Надежда Балашева.





Осенью 2018 года по заказу управления автомобильных дорог Томской области на Богашевском тракте был уложен новый асфальт и установлены новые остановочные павильоны. Конструкция павильонов не предполагала козырьков от дождя и лавочек снаружи. Предполагалось, видимо, что автобусы обязаны тормозить у официальных остановок в любом случае. Но водители автобусов «пролетают мимо», если не видят на остановке ожидающих пассажиров. В том числе, бывает, проезжают мимо, даже когда с этих остановок голосуют.