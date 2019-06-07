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07 июня,
2019
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Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Вячеслав Балашёв
Вячеслав Балашёв
2 часа назад
Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Пассажиры жалуются на остановки, установленные во время капитального ремонта на Богашевском тракте.

Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Пенсионерка Надежда Балашева на остановке «Мичуринские–2» ждет автобус, сидя на бордюре. Говорит, если ждать внутри — автобус может проехать мимо.


— Остановки поставили поздней осенью в прошлом году, они красивые, но скамеек снаружи нет. И когда автобус подъезжает, он не видит, что внутри остановки есть пассажиры, и проезжает мимо. Если на остановке стоишь один, приходится ждать снаружи, чтобы водитель автобуса тебя заметил. А после дачи ноги устают долго стоять, — жалуется Надежда Балашева.


Осенью 2018 года по заказу управления автомобильных дорог Томской области на Богашевском тракте был уложен новый асфальт и установлены новые остановочные павильоны. Конструкция павильонов не предполагала козырьков от дождя и лавочек снаружи. Предполагалось, видимо, что автобусы обязаны тормозить у официальных остановок в любом случае. Но водители автобусов «пролетают мимо», если не видят на остановке ожидающих пассажиров. В том числе, бывает, проезжают мимо, даже когда с этих остановок голосуют.

— Водители обязаны останавливаться даже на тех остановках, где никого нет. Это нарушение правил со стороны водителя. На все жалобы, которые поступают от жителей, мы обращаем внимание, с нарушениями боремся, — говорит директор ООО «Томскавтотранс» Сергей Световец.


— Новая остановка закрыта с боков, и если бабушки сидят внутри и задумались, то водитель их не видит и автобус проезжает мимо. В этом плане старая остановка была лучше, там были лавочки с боков, — рассказывает Галина Темлякова, также ожидающая автобуса.


— Если я один на остановке, то приходится стоять, чтобы автобус не проехал мимо, — добавляет Константин Темляков.

Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»

Недавно на остановке «Апрель» пассажиры «модифицировали» остановку. Простыми ножницами по металлу вырезав в стенке остановочного комплекса окно. Не по проекту, зато удобно.

Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»
Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»
Народная новость: «Один дежурит. Другие сидят внутри»
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