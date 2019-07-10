Народная новость: «Мусор не вывозят уже неделю»

Жительница села Богашево Анастасия Голященко пожаловалась на некачественную работу регионального оператора по вывозу отходов. Женщина утверждает, что мусор с некоторых улиц не вывозили уже неделю.

У нас горы мусора накопились, пришлось даже в природоохранную прокуратуру обратиться, — возмущается Анастасия. — В «Спецавтохозяйство» невозможно дозвониться ни по одному из номеров: либо занято, либо просто трубку не берут. Хотя теперь они должны принимать» Оператор у нас не менялся после мусорной реформы, остался «АБФ-логистик». Но когда реформа началась, из села увезли нормальные контейнеры и поставили какой-то утиль.

В настоящий момент вывозом мусора в Томске занимаются «Спецавтохозяйство» и компания «АБФ-логистик», привлеченная в качестве субподрядчика. В пресс-службе «АБФ-логистик» ТВ2 ответили, что постараются решить проблему с вывозом мусора из села Богашево в ближайшее время.





«Все наши машины работают на полную мощность, — рассказала ТВ2 сотрудница компании. — Мы еще раз отправим село Богашево в производство, чтобы машина к ним пришла как можно быстрее. А баки в Богашево меняли из-за того, что баки нужны были в городе. Из поселков Томского района их сначала привозили в города, а потом в поселках ставили другие баки».





1 июля в Томске и Томском районе начал работать новый региональный оператор по вывозу мусора — «Спецавтохозяйство». В качестве субподрячика с организацией сотрудничает «АБФ-Логистик». Вместе с началом мусорной реформы один из самых крупных предыдущих операторов - «Сорнет» - перевернул мусорные баки во дворах жилых домов.





САХ не установил в срок мусорные баки, поэтому мусор скапливался во дворах, компания не успевала его вывозить. С начала июля на горячую линию мэрии поступило около 1798 сообщений о плохой уборке мусора. В связи с этим 6 июля мэр провел объезд, по итогам которого извинился перед жителями города и поручил ликвидировать все свалки в течение трех ближайших дней.





8 июля, губернатор освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Решение связано со срывом реализации мусорной реформы в регионе.