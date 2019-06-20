Народная новость: Могут ли отключать свет без предупреждения жителей?
Жители поселка Мельниково пожаловались ТВ2 на то, что никто заранее не оповестил их о плановом отключении электричества в поселке. Из-за этого они оказались не готовы к неудобствам. Рассказываем, за какой срок до отключения население должно узнать о датах.
Мы с детьми проснулись в 8 часов утра, нам надо было ехать анализы сдавать, отключили свет. Мы думали, что экстренное что-то произошло, вернулись — света еще нет. Узнали от соседей, что это плановое отключение. Я перезвонила в администрацию районную, мне ответили, что да, это плановое отключение и население они не обязаны предупреждать.У нас дети маленькие, вот у меня лично пятеро детей, в соседней квартире четверо, все дети маленькие, бутербродами их не накормить. Самому маленькому ребенку год, девочке два с половиной. В соседней квартире — семь месяцев малыш, на искусственном вскармливании. Соответственно, все голодные, — рассказала жительница поселка Наталья Рогалева.
Объявление об отключении есть на сайте администрации Шегарского района, но, по словам местных жителей, они никогда не заходят на этот сайт.
«На сайте районной администрации я сегодня заметила объявление, после того как отключили. Но я, к сожалению, у них там на сайте постоянно не нахожусь, я вообще не знала, что сайт есть. В силу того, что деток много, мне некогда в интернете сидеть. А так больше нет нигде информации. Хотя, например, в нашем районе ПМК стоит информационная доска», — добавила Наталья Рогалева.
Наталья отметила, что свет без оповещения жителей в поселке отключали и раньше. Так, без предупреждения весной этого года электричество исчезло на 4 дня.
В администрации ТВ2 пояснили, что сообщение о плановых работах от местного филиала «Томской распределительной компании» (ТРК) получили сегодня, 20 июня.
В администрацию района информация от «ТРК» о плановом отключении поступила в 9 часов утра, мы разместили ее на сайте своем. С 9 до 16 у них была запланирована замена опоры. Позвонил сейчас в наше местное «ТРК», временно исполняющий обязанности начальника мне информацию такую предоставил, что жители были заранее все уведомлены. Я эту информацию проверить не могу, передал его слова, — сказал замглавы района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Михаил Викулов.
ТВ2 спросило у юриста Владимира Фурсина, каков порядок оповещения жителей об отключении электричества в случае плановых работ на сетях.
«Если это плановые отключения, то не менее, чем за 10 дней, должны уведомляться жители о том, что будет происходить плановое отключение от коммунальных услуг, независимо — свет, вода или водоотведение. В письменном виде компания должна уведомить уведомляющее лицо, а уведомляющее лицо в свою очередь обязано вывесить эту информацию на досках объявлений жителей. Допустимые перерывы в подаче электричества — 4 часа единовременно, 8 часов суммарно в течение месяца», — объяснил юрист.
В случае несоблюдения установленного порядка жители могут пожаловаться в прокуратуру.
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