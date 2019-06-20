Народная новость: Могут ли отключать свет без предупреждения жителей?

Жители поселка Мельниково пожаловались ТВ2 на то, что никто заранее не оповестил их о плановом отключении электричества в поселке. Из-за этого они оказались не готовы к неудобствам. Рассказываем, за какой срок до отключения население должно узнать о датах.

Мы с детьми проснулись в 8 часов утра, нам надо было ехать анализы сдавать, отключили свет. Мы думали, что экстренное что-то произошло, вернулись — света еще нет. Узнали от соседей, что это плановое отключение. Я перезвонила в администрацию районную, мне ответили, что да, это плановое отключение и население они не обязаны предупреждать.У нас дети маленькие, вот у меня лично пятеро детей, в соседней квартире четверо, все дети маленькие, бутербродами их не накормить. Самому маленькому ребенку год, девочке два с половиной. В соседней квартире — семь месяцев малыш, на искусственном вскармливании. Соответственно, все голодные, — рассказала жительница поселка Наталья Рогалева.

Объявление об отключении есть на сайте администрации Шегарского района, но, по словам местных жителей, они никогда не заходят на этот сайт.





«На сайте районной администрации я сегодня заметила объявление, после того как отключили. Но я, к сожалению, у них там на сайте постоянно не нахожусь, я вообще не знала, что сайт есть. В силу того, что деток много, мне некогда в интернете сидеть. А так больше нет нигде информации. Хотя, например, в нашем районе ПМК стоит информационная доска», — добавила Наталья Рогалева.





Наталья отметила, что свет без оповещения жителей в поселке отключали и раньше. Так, без предупреждения весной этого года электричество исчезло на 4 дня.

