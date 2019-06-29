«Нам не платят девять месяцев»: перевозчики написали письмо к губернатору

Перевозчики, осуществляющие междугородние рейсы и рейсы по области, написали письмо губернатору региона Сергею Жвачкину. Они рассказали, что долг «Томскавтотранса» перед ними растет, и предупредили, что с 1 июля будут вынуждены исключить остановку на автовокзале из пути следования.

«На протяжении уже практически пяти лет расчеты АО «Томскавтотранс» с перевозчиками за услуги по продаже билетной продукции для проезда не выдерживали никакой критики. Задолженность перед перевозчиками Томского автовокзала составляла порядка четырех-пяти месяцев. Бравые обещания управленцев АО «Томскавтотранс» и их непосредственных акционеров хронически не исполнялись. Попытка собственников найти спасение в привлечении к управлению состоятельных инвесторов и профессиональных управленцев увенчались развалом Общества и уголовными делами», — говорится в письме.





В тексте отмечается, что замгубернатора Игорь Шатурный неоднократно отмечал, что кредиторская задолженность будет погашена, а «Томскавтотранс» заключит агентские договоры с перевозчиками. Однако долги погашены не были.



«На момент смены руководства АО «Томскавтотранс» к лету 2018 года задолженность составляла порядка 50 млн рублей. Несмотря на выделенные из областного бюджета, согласно официальным публикациям, 78 млн рублей субсидий, задолженность перед перевозчиками по какой-то причине на 01.01.2019 сохранилась порядка 20 млн. рублей. А по состоянию на 01.06.2019 увеличилась . практически вдвое и достигла своего временного максимума! На сегодняшний день задолженность перед частью перевозчиков тянется с октября 2018 года! Девять месяцев!», — отмечается в письме.





Перевозчики рассказывают, что «Томскавтотранс» передал им две кассы для реализации билетов и заключил с ними новые договоры, в которых «предложил свой «Кодекс» административных нарушений и наказаний, при этом увеличив стоимость оказываемых Томским автовокзалом услуг практически вдвое».





«Мы вынуждены уведомить Вас, как руководителя собственника АО «Томскавтотранс» о том, что в случае продолжения своих дискриминационных действий, проводимой указанным акционерным обществом, непринятия мер по погашению

имеющейся просроченной и текущей задолженности, а также расторжения договора аренды двух билетных касс в здании Томского автовокзала АО «Томскавтотранс» с нашим агентом по реализации билетной продукции, мы будем вынуждены с 10.07.2019 ограничить АО «Томскавтотранс» в оказании для нас ряда услуг, а также обратиться в ФБУ «Росатотранс» об исключении остановочного пункта №70016 Автовокзал АО «Томскавтортранс» из пути следования наших регулярных международных автобусных маршрутов и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок», — резюмируется в письме.