Налоговая советует не обращаться к посредникам для оформления вычетов

«С помощью фирм, оказывающих услуги сомнительного качества, граждане направляют в инспекцию пакет подтверждающих право на вычет документов в виде простых обращений. Но подобные обращения рассматриваются в рамках регламента по информированию граждан и не могут привести к желаемому результату. Поэтому региональное УФНС советует отказаться от услуг недобросовестных организаций и лиц, а за получением налоговых вычетов обращаться в установленном порядке», — говорится в сообщении.





Часть налога можно вернуть двумя способами. Во-первых, подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы онлайн через личный кабинет на сайте ФНС или отправить их в налоговую инспекцию по почте с описью вложения.





Форма налоговой декларации 3-НДФЛ универсальна для отражения всех видов доходов и налоговых вычетов. При этом для получения, например, социальных вычетов заполнять все ее листы не обязательно — достаточно пяти листов, включая титульный, уточняют в ФНС.





Для удобства заполнения 3-НДФЛ налогоплательщики могут использовать программу «Декларация» на сайте ФНС. Она позволяет автоматически формировать нужные листы формы. Пользователи личного кабинета заполняют и направляют ее в налоговый орган онлайн. При этом сервис автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, суммы полученного им дохода и уплаченного НДФЛ, что позволит избежать ошибок при заполнении.





Во-вторых, вычет можно оформить у работодателя. Для этого предварительно нужно будет подтвердить свое право на вычет в налоговой инспекции, взяв там специальное уведомление. Работодатель, получив уведомление и заявление сотрудника, прекратит удерживать НДФЛ из его зарплаты в пределах размеров налогового вычета.