Налоговая Новосибирска заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция ФНС в Новосибирске приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке, пишет РБК.
Такую информацию изданию удалось получить в системе «Контур. Фокус». При этом сумма долга, из-за которой счета заблокировали, не уточняется. К этому моменту в базе данных судебных приставов нет данных об исполнительных производствах, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье.
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что ограничение операций по счетам — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». По его словам, налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.
Издание отмечает, что в середине января 2019 года Московская налоговая заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ, блокировка до сих пор не снята.
Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Сообщалось, что он пришел к этому решению после того, как власти Франции ввели налог в 75 % на доходы свыше €1 млн. В феврале 2013-го он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года, так как город имеет «более выгодное географическое положение». Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов.
Летом 2018 года УФССП по Мордовии опубликовало информацию о том, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность в Саранске. По данным представителей актера, речь шла о 1113 рублях.
После публикации новости счета были оперативно разблокированы.
Информация о блокировке счетов ИП Депардьё Жерар Ксавие исчезла из «Контур.Фокус» примерно в 16:00 по новосибирскому времени, хотя в распоряжении Тайги.инфо есть выписка из системы, сделанная в 06:57 утра (Мск), где сказано, что «действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются».