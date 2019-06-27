Налоговая Новосибирска заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция ФНС в Новосибирске приостановила операции по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке, пишет РБК.





Такую информацию изданию удалось получить в системе «Контур. Фокус». При этом сумма долга, из-за которой счета заблокировали, не уточняется. К этому моменту в базе данных судебных приставов нет данных об исполнительных производствах, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье.





Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что ограничение операций по счетам — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». По его словам, налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.



Издание отмечает, что в середине января 2019 года Московская налоговая заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ, блокировка до сих пор не снята.