Налог на самозанятых заработает в Томской области с июля 2020 года

Минфин России планирует с 1 июля 2020 года распространить специальный налоговый режим для самозанятых на всю страну.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% — на доходы от юридических лиц. По данным Минфина, в качестве самозанятых зарегистрировались больше 240 тысяч человек. Как заявлял 29 октября руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин, статус самозанятых получили более 250 тысяч россиян.





В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.





Так с 1 января 2020 года этот режим заработает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Башкирии.





«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — цитирует министра финансов Антона Силуанова пресс-служба.