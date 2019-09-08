Наездники в масках обстреляли автобус с наблюдателями

Толпа людей в масках обстреляла автобус с журналистами и наблюдателями в субботу, 7 сентября, вечером на границе Красноярского края и Республики Тыва. Полиция проводит проверку.
По предварительным данным, автобус остановила толпа из 30-40 человек верхом на лошадях, в масках и с оружием. Они заблокировали автобус и прострелили колеса.
По словам депутата Госдумы Сергея Натарова, на место происшествия выехал исполняющий обязанности министра МВД Тувы и отряд быстрого реагирования, а также несколько экипажей полиции из Ермаковского района Красноярского края.
«Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва», – считает депутат.
8 сентября в России пройдет единый день голосования. Граждане страны будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов регионов, муниципалитетов, депутатов Госдумы и региональных парламентов по одномандатным округам. В Тыве проходят выборы в Верховный хурал. Жители должны избрать 32 депутата, 16 из них – по партийным спискам. В выборах принимают участие кандидаты от «Единой России«, «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Коммунистов России».