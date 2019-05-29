«Начинайте действовать»: губернатор вновь раскритиковал реализацию мусорной реформы в Томской области

Губернатор раскритиковал местные власти за отстраненность при внедрении мусорной реформы. Он отметил, что во многих районах области люди продолжают жаловаться на нехватку контейнеров и нерегулярный вывоз мусора. «Уважаемые коллеги, прекращайте ждать, когда проблема решится сама собой, и начинайте действовать, — сказал Сергей Жвачкин на встрече с главами муниципалитетов. — Хватит рапортовать о нехватке контейнеров и денег на обустройство полигонов. Пора искать пути решения проблем вместе с департаментом природных ресурсов и региональными операторами по обращению с отходами». В начале мая обладминистрация выделила деньги на установку дополнительных 7900 контейнеров. Большая их часть придется на Томск и Томский район. В целом на реализацию мусорной реформы в порядке софинансирования областной бюджет дополнительно направит 35,7 млн рублей. Сопоставимую сумму выделят муниципальные образования региона. 29 мая в ходе встречи глава региона еще раз напомнил: без улучшения качества предоставления услуги речи об увеличении тарифов быть не может. «А значит, власти часть затрат придется взять на себя. По-другому у нас в Томской области не будет», — цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации.

Напомним, в марте 2019 года Сергей Жвачкин признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. Это произошло после митинга против повышения тарифов за вывоз мусора в регионе и на фоне жалоб многодетных семей, которые были вынуждены отдавать за вывоз мусора все детское пособие. Также на высокие тарифы жаловались жители сельских территорий.





В начале мая реализацию мусорной реформы в регионе раскритиковал и генпрокурор России Юрий Чайка.





Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, как и по всей стране, внедряется в Томской области с 2019 года в рамках национального проекта «Экология». Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей.





Сообщить о фактах нарушений и оказания некачественных услуг по вывозу мусора можно на «горячую линию» департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по номеру 8-800-350-04-77 (звонок бесплатный, график работы — с 8.00 до 20.00 по будням).