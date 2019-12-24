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24 декабря,
2019
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Начался суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сегодня, 24 декабря, Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного инспектора города Григория Терентьева.


Оба обвиняемых отказались отвечать на вопросы СМИ, представитель прокуратуры начал зачитывать окончательное обвинение, сообщает «Интерфакс».

Начался суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Мамонтова обвиняют по ч. 3 ст. 293 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (халатность и растрата). Терентьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам: ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, бывших сотрудников МЧС задержали 25 мая 2018 года. По версии следствия, они не организовали проверку здания ТРЦ «Зимняя вишня», хотя знали о существующих нарушениях. В результате в ходе пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек, еще 147 пострадали.


Также Мамонтова обвиняют в присвоении 1,8 миллиона рублей федеральных средств, перечисленных на зарплаты; Терентьева — 48 000 рублей, которые он присвоил путем подделки документов для получения денежной компенсации за проезд к месту отдыха.

Во время следствия выяснилось, что крупный торговый центр работал в самом центре Кемерова без официального разрешения на ввод в эксплуатацию. Более того, по распоряжению областной прокуратуры не проводились проверки.

После трагедии в Кемеровской области сменилась власть. Аман Тулеев, возглавлявший регион больше 20 лет, написал заявление об отставке по собственному желанию.

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