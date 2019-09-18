Начался ремонт лестницы на Набережной Томи

Ремонтные работы начались на лестнице на Набережной Томи. Планируется, что к началу ноября здесь заменят три пролета лестницы, демонтируют пришедшие в негодность лестничные марши и асфальтовое покрытие.

Ранее мэрия города объявила аукцион , итоги которого подвела 16 сентября. В торгах участвовали две компании - ООО «Мегаполис» и ИП «Григорян», заявка которого была признана не соответствующей требованиям. В итоге ремонт выполнит «Мегаполис» за начальную цену контракта в 4,9 млн рублей.

Томичи долгое время жаловались на плачевное состояние лестницы. В октябре 2018 года губернатор области Сергей Жвачкин заметил, что данная лестница совсем развалилась, и выделил на ее ремонт 10 млн рублей. Позднее замгубернатора Евгений Паршуто пообещал отремонтировать лестницу в 2019 году. При этом он подчеркивал сложность согласования.





«Набережная Томи — это не просто красивое, с точки зрения ландшафта, место, но еще и главное защитное сооружение в центре города. Там дамба второго класса, с которой совершать благоустроительные действия не так просто. Мы сейчас получили 10 млн рублей на проектные работы по главной лестнице. Работа над проектом уже заканчивается. Думаю, что следующим летом ситуацию уже поправим, там не будет той картины, какая есть сейчас», — говорил Евгений Паршуто на пресс-конференции.





В 2019 году мэрия запустила голосование, чтобы определить, какие пространства наиболее нуждаются в благоустройстве. Набережная Томи стала лидером, набрав 6,32 % голосов. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» власти города объявили о благоустройстве пешеходной зоны набережной Томи – от переулка Пристанского до переулка Сухоозерного.

