Добрые новости
05 июня,
2019
1
фото
Новости

Начальника станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

Сотрудники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Начальника станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

«По предварительным данным, начальник станции и его заместитель ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек в зоне вокзала за незаконное использование электроснабжения. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей», — пишет «Интерфакс».


Уточняется, что начальника и его подчиненного задержали при получении очередной взятки.


По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.