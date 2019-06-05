Начальника станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожной станции Томск-1 и его заместителя по подозрению в систематическом получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«По предварительным данным, начальник станции и его заместитель ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек в зоне вокзала за незаконное использование электроснабжения. Общая сумма взяток составила более 300 тысяч рублей», — пишет «Интерфакс».





Уточняется, что начальника и его подчиненного задержали при получении очередной взятки.





По данному факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).