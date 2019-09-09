Набережная Ушайки: обсуждение в соцсетях

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Свершилось! Первая очередь реконструкции набережной Ушайки завершена. На это ушло 5 лет и 930 млн рублей. Спонсором благоустройства выступила компания «Газпром». В выходные томичи смогли прогуляться по набережной и оценить дорогостоящий подарок.

Фото: со страницы ВКонтакте Томские.ру

Вот, что пишут томичи в социальных сетях.

Ирина Никифорова, ВКонтактке: Гуляешь там и слушаешь через одного «скока бабла попилили», «сколько б денег нищим! можно было раздать»... Что ни сделай - все плохо!! Ныть - главная цель в жизни.

Вячеслав Макаров, Вконтакте: За 5-6 лет там можно было золотой крошкой все в ручную осыпать и паставить алмазные колонны без преувеличения

Екатерина Венгер, ВКонтакте: Красивая картинка за баснословные деньги, а в итоге: дешевый керамогранит, грунт, который сползет следующей весной, а еще не хватает плаката инвалидам и мамочкам с колясками въезд запрещен, любуйтесь со стороны.

Надежда Сак, ВКонтакте: Мне очень понравилось! Обалденно сделали, хочется там гулять как можно чаще, и спуск к Ушайке придумали классно, завораживающее зрелище! А сколько это стоит и кто куда воровал мне вообще не интересно, это не мои деньги и я их считать не хочу, и вам не советую, вместо тогда чтобы в чужой карман лезть, лучше бы красотой насладились!

Руслан Буркаев, ВКонтакте: Лучше бы набережную сделали и облагородили, чем сие позор распила вне куда и уродский столб с флагом.

Любовь Рыбина, ВКонтаке: С той стороны, где "волнистая" набережная, такой высокий парапет, что из-за него даже реки не видно и сцены на другой стороне тоже не видно. На каких гулливеров эта высота рассчитана?

Надежда Витальевна, ВКонтакте: Пока без цветов и насаждений - не очень, угрюмый гранит вырастает из земли.

Ирина Сесюнина, Фейсбук: Эврика ! Наконец-то пришло понимание, ЗАЧЕМ в исторической части Томска с подачи губернатора воздвигли мощные гранитные "бастионы", что не нравится 80 % томичей по отзывам на сайтах. Это забота о безопасности будущих поколений ! Грядет потепление климата, а с ним "вернутся" на нашу землю разные хищные динозавры, а эти бастионы обезопасят потомков ! Для этого и деревья вдоль русла Ушайки вырубили, чтобы ТАМ зверье не спряталось. Жвачкин сказал, что этот "Гранит" до пр.Комсомольского разместят. Заботливый, однако.

Александр Коротков, Фейсбук: А устье Ушайки помаленьку зарастает. Скоро и на бетоне тальник будет расти.

Игорь Немчинов, ВКонтакте: Чего тут удивляться, когда подрядчик сего "чуда" - Гранит-СПб. Название подрядчика говорит само за себя. Заказчик явно хотел "как в Питербурхе" сделать "дорохо-бохато", как в старину, а получилось примерно такое же уродство, как и в Тюмени - слишком долго строили, очень много попилили, судя по стоимости и в итоге, вышел слишком дорогой и непрактичный конечный результат. Получилась набережная "для открыточных видов", но никак не для людей. Гранит - помимо того, что слишком дорогой материал и за ним нужен регулярный уход, так ещё и пользоваться им невозможно в любое время года: в холодную погоду на нем все застудишь к херам, а в жаркую, напротив, сваришься. Опять же, про такую науку, как эргономика ни заказчик, ни проектировщик, естественно, никогда не слышали. Их бы самих в +30 на этой "как в Питербурхе" набережной заставить посидеть минут 20. Думаю, после этого им бы даже не пришлось показывать то, как надо было сделать. Они бы и сами догадались, что здесь что-то не так .. но им по этой набережной не гулять никогда. А простолюдины и так все схавают.

Иван Ежиков, ВКонтакте. Учитывая что Томск это Сибирь, и что считай тока 3 мес в году нормальной погоды, когда можно пользоваться этим театром, но и то считай всю весну и лето комары и мошка. Только если осенью когда холодно, но сухо и нет насекомых. Ну, а скорее всего дожди, так что глупо потраченные деньги , можно было просто облагородить набережную. Совершенно не понятное и не очевидное сооружение для этого места.

Ольга Беликова, Фейсбук: Бедная наша реченька, похоронили тебя заживо навеки. За что?

Татьяна Файзулина, Фейсбук: А на мой взгляд здесь и так было не плохо. Народ здесь не гуляет, зачем столько денег вбухивать в то что было. А проводить концерты на этой новой площадке неудобно, придется перекрывать центральную площадь, что бы от машин обезопасить гуляющий народ. А вот в набережную реки Томь бы....самое то. Приезжают гости, выходим в центр на набережную и просто стыдно за эту разруху. Как после бомбежки.