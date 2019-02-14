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14 февраля,
2019
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Набережная Томи лидирует в голосовании по благоустройству общественных пространств

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

В голосовании по благоустройству общественных пространств Томска лидирует пешеходная зона на набережной, сообщает пресс-служба мэрии. Также среди лидеров сквер по улице Елизаровых у ДЮЦ «Звездочка», пешеходная зона на улице Усова и Кузнечный взвоз.

Набережная Томи лидирует в голосовании по благоустройству общественных пространств

Набережная Томи набрала 6,32% голосов. 4,71% голосов получил сквер по улице Елизаровых у ДЮЦ «Звездочка», где раньше стоял самолет. По 4,37% голосов в первые дни голосования набрали пешеходная зона на улице Усова и Кузнечный взвоз. 

В прошлом году с привлечением средств бизнеса была заасфальтирована и благоустроена улица Киевская на участке от улицы Косарева до улицы Елизаровых, — прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн. — Здесь были высажены деревья и кустарники, сделаны пешеходные тротуары с новыми бордюрами и дополнительными парковочными местами. «Томскводоканал» обновил фасад и ограждение станции, расположенной на Транспортном кольце. Ранее на данном участке был отремонтирован фасад муниципального центра «Звездочка» и обновлена детская игровая площадка. И в случае если этот проект войдет в число победителей, получится реализовать комплексное благоустройство большого квартала.

Онлайн-голосование доступно до 25 февраля на сайте городской администрации. Для участия необходима регистрация на портале Госуслуг. Ознакомиться с дизайн-проектами можно на странице голосования и на сайте мэрии. На выбор предложены 44 пространства. Как сообщалось ранее, благоустроить смогут 28. 

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