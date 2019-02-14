Набережная Томи лидирует в голосовании по благоустройству общественных пространств

В прошлом году с привлечением средств бизнеса была заасфальтирована и благоустроена улица Киевская на участке от улицы Косарева до улицы Елизаровых, — прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн. — Здесь были высажены деревья и кустарники, сделаны пешеходные тротуары с новыми бордюрами и дополнительными парковочными местами. «Томскводоканал» обновил фасад и ограждение станции, расположенной на Транспортном кольце. Ранее на данном участке был отремонтирован фасад муниципального центра «Звездочка» и обновлена детская игровая площадка. И в случае если этот проект войдет в число победителей, получится реализовать комплексное благоустройство большого квартала.