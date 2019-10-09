На жителя Кузбасса завели дело за пожелание Путину «оказаться в одиночной камере»

На жителя кузбасского города Осинники Илью Путевского завели третье дело о неуважении к власти, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Агора». Дело завели за то, что Путевский поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему «оказаться в тюрьме в одиночной камере пожизненно».

Кузбасская полиция возбудила дело о неуважении к власти за не очень вежливое предложение неприличного подарка на день рождения Владимиру Путину, — написал в личном телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков. — Это уже третье дело местного жителя Ильи Путевского. Дело ведет сотрудничающая с «Агорой» адвокат Мария Янкина.

В определении о возбуждении административного дела сказано, что 7 октября в полицию сообщили о том, что Путевский на своей странице в «Одноклассниках» выразил «неуважение к Российской Федерации».





Документ цитирует и пост Ильи Путевского, ставший причиной возбуждения дела. В нем мужчина, помимо пожелания оказаться в одиночной камере, «дарит» Путину пакет с фекалиями и желает, чтобы все друзья отвернулись от президента РФ.





В июле Путевского оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост с оскорблением Владимира Путина. Второй протокол о неуважении к власти на него составили за сравнение «Единой России» с «крысиной чумой», однако это дело прекратили.