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26 августа,
2019
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На заводе МДФ-плит в Асине произошел пожар

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Возгорание произошло в цехе завода МДФ-плит в Асине в воскресенье, 25 августа, в 17.48.


Огонь возник в цехе по производству МДФ-плит в Асине на улице Куйбышева. На место выехали 24 человека и 8 единиц техники.

«Пожар локализован в 20:20, ликвидирован в 23:29», — уточнили в региональном УМЧС.


Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Никто не пострадал.


Отметим, завод МДФ-плит в городе Асино открылся в 2018 году без нужного для работы разрешения. Тогда прокуратура провела проверку на предмет соблюдения законодательства о градостроительстве. Она показала, что здание функционирует без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Строительство ЛПК в Асине, в состав которого входит завод МДФ-плит, ведет АО «РусКитИнвест» в рамках инвестпроекта совместно с администрацией Томской области, «дочка» китайской компании AVIC Forestry. 

Завод МДФ-плит
Завод МДФ-плит
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