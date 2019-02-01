На завершение первой очереди проекта «БРЕСТ-ОД-300» направят 3 млрд рублей

На строительно-монтажные работы по возведению модуля ОДЭК по проекту «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината в 2019 году запланировано около 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Планировалось, что «Росатом» инвестирует в создание принципиально новой реакторной установки около 42 млрд рублей до 2020 года. В 2018 году, в частности, «Росатом» планировал выделить 4 млрд рублей. Из них 500 млн собирались направить на строительство реактора «Брест 300».





Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах.





Предполагается, что строительство ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в Томской области может начаться в 2019 году. Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора БРЕСТ-300 задерживается из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы.





На сегодняшний день идет строительство первого этапа ОДЭК — модуля фабрикации топлива.