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01 февраля,
2019
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На завершение первой очереди проекта «БРЕСТ-ОД-300» направят 3 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
1 день назад

На строительно-монтажные работы по возведению модуля ОДЭК по проекту «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината в 2019 году запланировано около 3 млрд рублей. 

На завершение первой очереди проекта «БРЕСТ-ОД-300» направят 3 млрд рублей

Ранее сообщалось, что решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Планировалось, что «Росатом» инвестирует в создание принципиально новой реакторной установки около 42 млрд рублей до 2020 года. В 2018 году, в частности, «Росатом» планировал выделить 4 млрд рублей. Из них 500 млн собирались направить на строительство реактора «Брест 300».


Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах.


Предполагается, что строительство ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в Томской области может начаться в 2019 году. Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора БРЕСТ-300 задерживается из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы.


На сегодняшний день идет строительство первого этапа ОДЭК — модуля фабрикации топлива. 

К концу 2018 года завершили возведение строительных конструкций, поставлено технологическое оборудование по договору между  «СХК» и «СвердНИИхиммаш». В 2018 году «СХК» приступил к обучению эксплуатационного персонала для строящегося энергокомплекса.

В 2019 году субподрядным организациям поручено завершить комплекс работ по проведению коммуникаций и облицовке помещений для начала монтажа оборудования.


«В этом году нам предстоит обеспечить начало работ по монтажу технологического оборудования МФР», — цитируется на сайте СХК вице-президент АО «ТВЭЛ» Виталий Хадеев по итогам штаба создания опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» 24 января 2019 года.

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