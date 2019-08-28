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28 августа,
2019
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На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ученые Томского политехнического университета впервые в России выпустили пробную партию изотопов химического элемента лютеция. Об этом сообщает областная администрация.

На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний
Фото: обладминистрация

По данным обладминистрации, на днях исследования по получению лютеция-177, которые шли два года, успешно завершились. В среду губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил исследовательский ядерный реактор ТПУ, сотрудники которого изобрели новую технологию получения лютеция-177.

На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний

Преимущество новой технологии в том, что препарат не содержит побочных примесей других изотопов лютеция и не оказывает негативного воздействия на здоровые ткани. Опытную партию новой продукции политехники уже поставили московскому Центру молекулярных исследований.


Отмечается, что биохимические соединения, содержащие изотоп лютеция-177, являются перспективными радиофармпрепаратами, которые используются в ядерной медицине для лечения онкологических заболеваний.


«Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера. В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества», — рассказал Сергей Жвачкин.

На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний
На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний
На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний
Обладминистрация
Обладминистрация
На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний

Ранее мы писали, что сотрудники, работающие на уникальном реакторе, получают зарплату от 13 до 18 тысяч рублей в месяц. О том, что физики-ядерщики (в своем большинстве это выпускники ТПУ) и обслуживающий реактор персонал получают нищенскую зарплату, мы узнали из группы во «ВКонтакте» «Реформа в ТПУ». Там были опубликованы и зарплатные квитки.


Добавим, учебный реактор ТПУ – единственный действующий ядерный реактор в системе Министерства науки и высшего образования России.


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