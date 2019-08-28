На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний

Ученые Томского политехнического университета впервые в России выпустили пробную партию изотопов химического элемента лютеция. Об этом сообщает областная администрация.

По данным обладминистрации, на днях исследования по получению лютеция-177, которые шли два года, успешно завершились. В среду губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил исследовательский ядерный реактор ТПУ, сотрудники которого изобрели новую технологию получения лютеция-177.

Преимущество новой технологии в том, что препарат не содержит побочных примесей других изотопов лютеция и не оказывает негативного воздействия на здоровые ткани. Опытную партию новой продукции политехники уже поставили московскому Центру молекулярных исследований.





Отмечается, что биохимические соединения, содержащие изотоп лютеция-177, являются перспективными радиофармпрепаратами, которые используются в ядерной медицине для лечения онкологических заболеваний.





«Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера. В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества», — рассказал Сергей Жвачкин.