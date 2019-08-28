На ядерном реакторе ТПУ начали получать лютеций для лечения онкозаболеваний
Ученые Томского политехнического университета впервые в России выпустили пробную партию изотопов химического элемента лютеция. Об этом сообщает областная администрация.
По данным обладминистрации, на днях исследования по получению лютеция-177, которые шли два года, успешно завершились. В среду губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил исследовательский ядерный реактор ТПУ, сотрудники которого изобрели новую технологию получения лютеция-177.
Преимущество новой технологии в том, что препарат не содержит побочных примесей других изотопов лютеция и не оказывает негативного воздействия на здоровые ткани. Опытную партию новой продукции политехники уже поставили московскому Центру молекулярных исследований.
Отмечается, что биохимические соединения, содержащие изотоп лютеция-177, являются перспективными радиофармпрепаратами, которые используются в ядерной медицине для лечения онкологических заболеваний.
«Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера. В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества», — рассказал Сергей Жвачкин.
Ранее мы писали, что сотрудники, работающие на уникальном реакторе, получают зарплату от 13 до 18 тысяч рублей в месяц. О том, что физики-ядерщики (в своем большинстве это выпускники ТПУ) и обслуживающий реактор персонал получают нищенскую зарплату, мы узнали из группы во «ВКонтакте» «Реформа в ТПУ». Там были опубликованы и зарплатные квитки.
Добавим, учебный реактор ТПУ – единственный действующий ядерный реактор в системе Министерства науки и высшего образования России.
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