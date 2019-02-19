На вокзале Томск-1 попробовали искать взрывчатку по методу томских ученых

Эксперимент подтвердил способность приборов определять взрывчатые вещества на расстоянии 50 метров. При этом чувствительность его составляет одну триллионную часть грамма на кубический сантиметр для паров и до одной стомиллионной части грамма на квадратный сантиметр для следов.

Метод обнаружения взрывчатки, который разработали ученые Института оптики атмосферы, показал свою эффективность при испытаниях на вокзале Томск-1.

«Мы подтвердили возможность дистанционного обнаружения следов взрывчатого вещества в отпечатках пальцев. Прибор реагирует на них, даже если человек после контакта с взрывчаткой прикасался к другим поверхностям или мыл руки, и способен обнаружить ее частички даже в сотом отпечатке», — цитирует слова ученого Евгения Горлова издание «Наука в Сибири».

Изначально метод задумывался для обнаружения паров взрывчатых веществ, но позже выяснилось, что с его помощью можно находить и следы. Например, частицы, которые остаются на руках, одежде и вещах после контакта со взрывчаткой. Технология такова: вначале лазерный луч испаряет с поверхности молекулы взрывчатого вещества, а после отделяет от них оксид азота, который является характерным признаком наиболее распространенных взрывчатых веществ.





На основе метода ученые создали лазерные локаторы — лидары. Приборы состоят из самого лазера и оптической системы, которая принимает сигнал от возбужденных молекул. Система обрабатывает информацию и переводит ее в формат, удобный для оператора.

С помощью такого лидара можно незаметно сканировать людей, которые вызвали подозрение спецслужб, — прибор работает незаметно и с большой дистанции в невидимом для глаз ультрафиолетовом диапазоне. Устройство сканирует такие места как манжеты, карманы, пуговицы и замки-молнии.





Сейчас ученые пытаются сделать установки еще более чувствительными и уменьшить их габариты (размер самого небольшого устройства на сегодня — 1x1,5x1 м).