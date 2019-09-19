На въезде в Нагорный Иштан образовалась свалка. Фото

В редакцию ТВ2 обратился томич Сергей Пандихин, он рассказал, что на въезде в деревню Нагорный Иштан на обочине образовалась свалка бытовых отходов.





«Решили съездить в Нагорный Иштан, знали, что там стоит церковь старинная. Дорога плохая, оставалось километра два до вывески самого Иштана. И я вижу там помойку, рядом знак висит (свалка мусора запрещена — прим. ред.). Остановились, достал камеру. Я причем не весь обзор заснял, помойка уходит в глубину в лес, она огромная. Тут же подъезжает дедушка с Иштана, открывает багажник, у него там куча мешков. Он идет и высыпает туда же. Природа там очень красивая, но гадюшник люди создали сами себе», — рассказал Сергей Пандихин.