На въезде в Нагорный Иштан образовалась свалка. Фото

В редакцию ТВ2 обратился томич Сергей Пандихин, он рассказал, что на въезде в деревню Нагорный Иштан на обочине образовалась свалка бытовых отходов.
«Решили съездить в Нагорный Иштан, знали, что там стоит церковь старинная. Дорога плохая, оставалось километра два до вывески самого Иштана. И я вижу там помойку, рядом знак висит (свалка мусора запрещена — прим. ред.). Остановились, достал камеру. Я причем не весь обзор заснял, помойка уходит в глубину в лес, она огромная. Тут же подъезжает дедушка с Иштана, открывает багажник, у него там куча мешков. Он идет и высыпает туда же. Природа там очень красивая, но гадюшник люди создали сами себе», — рассказал Сергей Пандихин.
В администрации Томского района и Моряковского сельского поселения ТВ2 ответили, что знают о ситуации.
«Регулярно силами сельского поселения свалка по дороге в деревню Нагорный Иштан ликвидируется. В течение двух недель (до 1 октября 2019 года) в деревне будут обустроены и оборудованы контейнерные площадки для сбора ТКО. Таким образом, должна устраниться причина образования свалки», — пояснили в администрации.
При этом отметили, что согласно действующему законодательству сбор, транспортировка, утилизация и захоронение ТКО находится в полномочиях регионального оператора («Спецавтохозяйство Томск» в Томском районе).
Информацию об образовании несанкционированной свалки по дороге в Нагорный Иштан администрация района передала региональному оператору.
Для справки: Нагорный Иштан считается одним из красивейших мест Томской области. Он знаменит своим кедрачом. Считается, что именно эта часть томской земли вдохновила Андрея Кончаловского на съемки киноэпопеи «Сибириада». Припоселковый кедровник у деревни Нагорный Иштан расположен в пойме Оби, у слияния с рекой Томь. Сейчас многие из красот, вошедших в фильм, уже исчезли. В деревне находится деревянная Петропавловская церковь, построенная в 1872 году. В районе деревни обнаружено скопище археологических памятников эпохи неолита, раннего железного века, раннего бронзового века, раннего и позднего бронзового века, раннего и развитого средневековья.