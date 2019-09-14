На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону

На участке улицы Елизаровых идет ремонт теплосетей. Движение перекрыли еще в пятницу вечером, однако некоторые автомобилисты переезжают участок дороги по газону и пешеходным дорожкам.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Елизаровых от проспекта Кирова до улицы Шевченко будет перекрыто до 6 часов 15 сентября. Бригады ресурсоснабжающей организации проведут работы по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 4.



В связи с этим на участках ремонта будут скорректированы схемы движения автобусов по маршрутам №№ 11, 12, 23, 510, 30/33 и 53. Они будут курсировать следующим образом: