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14 сентября,
2019
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Новости

На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На участке улицы Елизаровых идет ремонт теплосетей. Движение перекрыли еще в пятницу вечером, однако некоторые автомобилисты переезжают участок дороги по газону и пешеходным дорожкам. 

На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону
На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону
На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Елизаровых от проспекта Кирова до улицы Шевченко будет перекрыто до 6 часов 15 сентября. Бригады ресурсоснабжающей организации проведут работы по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 4.


В связи с этим на участках ремонта будут скорректированы схемы движения автобусов по маршрутам №№ 11, 12, 23, 510, 30/33 и 53. Они будут курсировать следующим образом:

На улице Елизаровых водители объезжают перекрытую дорогу по газону

«Томичам рекомендуют заранее планировать маршруты своего передвижения», – сообщают в мэрии.

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