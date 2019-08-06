На участке Сибирской в Томске ввели двухстороннее движение

Двухстороннее движение ввели временно в связи с ремонтом теплосетей на улице Алтайской, сообщает пресс-служба мэрии.





Участок Алтайской от улицы Колхозной до Льва Толстого перекрыли с 29 июля до 31 июля, но не успели завершить ремонт в указанные сроки и продлили перекрытие еще на две недели.





«В период проведения ресурсоснабжающей организацией работ по реконструкции тепломагистрали № 11 по улице Алтайской, на участке от улицы Колхозной до выезда на улицу Сибирскую, изменена схема движения общественного транспорта. Так, улица Алтайская временно исключена из маршрутов автобусов №№ 26, 31 и 36/37. По улице Сибирской временно введено двухстороннее движение транспорта», — уточняет мэрия.





В связи с изменением схемы движения томичей просят заранее выбирать маршруты.